Движение на Дмитровском шоссе в Мытищах изменилось по просьбе жителей

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. На Дмитровском шоссе в городском округе Мытищи изменилась схема движения: по просьбам жителей около деревни Еремино отключили светофор. Пока эта мера принята в качестве эксперимента, рассказал телеканал . На Дмитровском шоссе в городском округе Мытищи изменилась схема движения: по просьбам жителей около деревни Еремино отключили светофор. Пока эта мера принята в качестве эксперимента, рассказал телеканал "360" со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Светофор решили убрать из-за частых жалоб жителей. Еще в марте этого года в министерство пришло почти 80 обращений. Местных жителей не устраивало, что из-за светофора на трассе скапливалось до 500 машин.

Чтобы решить проблему, было принято решение убрать поворот с Дмитровского шоссе на Новосельцево в сторону Москвы. Ликвидировали поворот на пересечении с дорогой из деревни Новосельцево. Водителям необходимо проехать до деревни Шолохово и развернуться по старому Дмитровскому шоссе с выездом на основную трассу. Объездной путь длиной 8 километров занимает 10 минут.