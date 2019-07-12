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РИА Новости
Новости Подмосковья

Движение на Дмитровском шоссе в Мытищах изменилось по просьбе жителей

Вчера, 15:47
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© РИА Новости / Александр ВильфАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. На Дмитровском шоссе в городском округе Мытищи изменилась схема движения: по просьбам жителей около деревни Еремино отключили светофор. Пока эта мера принята в качестве эксперимента, рассказал телеканал "360" со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Светофор решили убрать из-за частых жалоб жителей. Еще в марте этого года в министерство пришло почти 80 обращений. Местных жителей не устраивало, что из-за светофора на трассе скапливалось до 500 машин.
Чтобы решить проблему, было принято решение убрать поворот с Дмитровского шоссе на Новосельцево в сторону Москвы. Ликвидировали поворот на пересечении с дорогой из деревни Новосельцево. Водителям необходимо проехать до деревни Шолохово и развернуться по старому Дмитровскому шоссе с выездом на основную трассу. Объездной путь длиной 8 километров занимает 10 минут.
Благодаря таким мерам ликвидируются заторы и аварии. Помимо этого появилась возможность беспрепятственного правого поворота в сторону деревни Новосельцево.
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