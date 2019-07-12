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РИА Новости

Полпред в ЮФО представил врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Вчера, 15:38
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Михаил Развожаев. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил в Севастополе временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Развожаева.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.
"Впереди у вас, уважаемый Михаил Владимирович, серьезная ответственная работа по решению насущных проблем горожан. Желаю вам оправдать высокое доверие президента РФ и не подвести ожидания жителей города Севастополя", - сказал Устинов в ходе заседания в правительстве.
Развожаев выразил надежду, что работа его команды принесет положительные результаты.
В зале заседания присутствуют Развожаев, командующий ЧФ Игорь Осипов, экс-губернатор Севастополя Овсянников, глава республики Крым Сергей Аксенов, председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, члены правительства города.
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