Полпред в ЮФО представил врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева

"Впереди у вас, уважаемый Михаил Владимирович, серьезная ответственная работа по решению насущных проблем горожан. Желаю вам оправдать высокое доверие президента РФ и не подвести ожидания жителей города Севастополя", - сказал Устинов в ходе заседания в правительстве.