Проект "Активный гражданин" стартует в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Региональная информационная система "Активный гражданин" начнет работу в Оренбурге, Орске и Соль-Илецком городском округе в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По его словам, цифровая платформа позволит жителям Оренбуржья принимать активное участие в решении вопросов городского развития и благоустройства

"Целью создания цифровой платформы является обеспечение участия граждан в решении вопросов городского развития, а также актуальных для них проблем через создание оперативного канала прямого взаимодействия жителей Оренбургской области с органами исполнительной власти и местного самоуправления", – процитировали в пресс-службе исполняющего обязанности заместителя директора Департамента информационных технологий Оренбургской области Дмитрия Вечеренко.