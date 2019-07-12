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РИА Новости
Оренбургская область

Проект "Активный гражданин" стартует в Оренбуржье

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ОРЕНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Региональная информационная система "Активный гражданин" начнет работу в Оренбурге, Орске и Соль-Илецком городском округе в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
По его словам, цифровая платформа позволит жителям Оренбуржья принимать активное участие в решении вопросов городского развития и благоустройства
"Целью создания цифровой платформы является обеспечение участия граждан в решении вопросов городского развития, а также актуальных для них проблем через создание оперативного канала прямого взаимодействия жителей Оренбургской области с органами исполнительной власти и местного самоуправления", – процитировали в пресс-службе исполняющего обязанности заместителя директора Департамента информационных технологий Оренбургской области Дмитрия Вечеренко.
В пресс-службе добавили, что платформа "Активный гражданин", разработанная по утвержденному Минстроем России стандарту "Умный город", будет внедрена в Оренбургской области в рамках национальной программы "Цифровая экономика России".
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