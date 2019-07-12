Рада так и не продвинулась в решении конфликта в Донбассе, считает эксперт

КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Верховная рада Украины восьмого созыва не смогла остановить конфликт в Донбассе и продвинуться в выполнении минских соглашений по урегулированию в регионе, заявила РИА Новости в пятницу украинский политический эксперт Елена Дяченко.

Рада в пятницу провела последнее заседание в этом созыве, спикер парламента Андрей Парубий объявил о закрытии нынешней десятой сессии. Согласно закону, Рада этого созыва будет обладать полномочиями до принятия присяги депутатами нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах 21 июля. Ранее спикер парламента не исключал, что в случае необходимости текущий состав может собратья на внеочередную сессию.

"Ничего не смогла сделать эта Рада, чтобы остановить войну. Парламент ничего не сделал, чтобы показать миру, что мы готовы выполнять минские соглашения", - заявила Дяченко.

Вместе с тем эксперт считает, что за пять лет работы нынешнего состава парламента Украина перестала быть социальным государством. По мнению Дяченко, за эти годы депутаты приняли ряд антисоциальных законопроектов.

"Именно во время работы восьмого созыва парламента Украина перестала быть социальным государством, как написано в конституции. Потому что были отменены большинство гарантированных Основным законом льгот, специальной помощи, выплат. Были проголосованы ряд антисоциальных реформ, так называемая пенсионная и медицинская реформы", - считает она.