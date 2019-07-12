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РИА Новости

Рада так и не продвинулась в решении конфликта в Донбассе, считает эксперт

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Верховная рада Украины восьмого созыва не смогла остановить конфликт в Донбассе и продвинуться в выполнении минских соглашений по урегулированию в регионе, заявила РИА Новости в пятницу украинский политический эксперт Елена Дяченко.
Рада в пятницу провела последнее заседание в этом созыве, спикер парламента Андрей Парубий объявил о закрытии нынешней десятой сессии. Согласно закону, Рада этого созыва будет обладать полномочиями до принятия присяги депутатами нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах 21 июля. Ранее спикер парламента не исключал, что в случае необходимости текущий состав может собратья на внеочередную сессию.
"Ничего не смогла сделать эта Рада, чтобы остановить войну. Парламент ничего не сделал, чтобы показать миру, что мы готовы выполнять минские соглашения", - заявила Дяченко.
Вместе с тем эксперт считает, что за пять лет работы нынешнего состава парламента Украина перестала быть социальным государством. По мнению Дяченко, за эти годы депутаты приняли ряд антисоциальных законопроектов.
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"Именно во время работы восьмого созыва парламента Украина перестала быть социальным государством, как написано в конституции. Потому что были отменены большинство гарантированных Основным законом льгот, специальной помощи, выплат. Были проголосованы ряд антисоциальных реформ, так называемая пенсионная и медицинская реформы", - считает она.
Дяченко отметила, что единственным достижением Верховной рады нынешнего созыва стало принятие Избирательного кодекса. "Совершенным фиаско стал развал коалиции. Мы увидели, что за пять лет партии майдана в коалиции работать не смогли, командность – это абсолютно не их работа. Поэтому неудивительно, что этот парламент досрочно прекратил полномочия", - добавила эксперт.
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