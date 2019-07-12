Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Васильевская насосная станция снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.

Басурин сравнил ситуацию с обстрелами ДНР с той, что была в 2014-2015 годах

Басурин сравнил ситуацию с обстрелами ДНР с той, что была в 2014-2015 годах

"Сегодня в 14.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки Второй в направлении Васильевки с применением крупнокалиберного и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - сказал представитель ведомства.