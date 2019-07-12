Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T15:37Z
https://ria.ru/20190712/1556466739.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149310/99/1493109985_0:0:3146:1771_1036x0_80_0_0_8c8756b9ff1fe56209261e248b7767aa.jpg
РИА Новости

Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 15:37
188
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКанал "Северский Донец - Донбасс", по которому идет водоснабжение Донецкой области
Канал Северский Донец - Донбасс, по которому идет водоснабжение Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Васильевская насосная станция снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. 25 июня 2019
Вчера, 15:25
Басурин сравнил ситуацию с обстрелами ДНР с той, что была в 2014-2015 годах
"Сегодня в 14.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки Второй в направлении Васильевки с применением крупнокалиберного и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - сказал представитель ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
100012
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
В ДНР заявили о концентрации сил ВСУ на донецком направлении
РИА
Новости
В ЛНР сообщили о задержании бывшего украинского военного
Женщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую, заявили в ДНР
Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. 25 июня 2019
Басурин сравнил ситуацию с обстрелами ДНР с той, что была в 2014-2015 годах
Лента
новостей
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Британия допустила увеличение военного присутствия в Персидском заливе
Последствия обстрела в Донецке
В ДНР за неделю в результате обстрелов погибли пять человек
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в РФ Сильви-Аньес Берманн на IV Восточном экономическом форуме
Посол Франции назвала условие улучшения отношений с Россией
Смертельная схватка белых акул попала на видео
Смертельная схватка белых акул попала на видео
Юрий Бойко
Бойко считает, что принятые нынешней Радой законы ухудшили жизнь украинцев
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурора Украины вызвали на допрос по делу об участнике "евромайдана"
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS
Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания
В сомалийском Кисмайо около 50 человек пострадали при атаке на отель
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
РВИО: противодействие Запада "Бессмертному полку" способствует новой войне
Британия направит второй корабль в Персидский залив, сообщили СМИ
Здание Министерства иностранных дел Швеции
Швеция отказалась подписать конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
Лента новостейМолния