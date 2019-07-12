Басурин сравнил ситуацию с обстрелами ДНР с той, что была в 2014-2015 годах

ОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Обстановка в самопровозглашенной Донецкой народной республике по количеству тяжелых вооружений, применяемых украинскими силовиками при обстрелах в Донбассе, близка к той, что была в начале конфликта, считает заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР заявили, что за минувшую неделю украинские силовики выпустили по территории республики более 1,1 тысячи мин и снарядов, в том числе калибром 152 миллиметра.

"Количество боеприпасов, которое прилетело за последнюю неделю – это очень много. Да, были моменты, когда каждый день столько прилетало, но потом же ничего не было. А сейчас опять больше тысячи (за неделю). Это можно сравнить с августом-сентябрем 2014 года, январем-февралем 2015 года, июлем и августом 2015 года", - сказал РИА Новости Басурин.

Он отметил, что украинские силовики размещают тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения и социальных объектов, что подтверждают и отчеты миссии ОБСЕ. Басурин напомнил, что согласно минским соглашениям оно должно быть отведено.