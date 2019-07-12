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РИА Новости

Басурин сравнил ситуацию с обстрелами ДНР с той, что была в 2014-2015 годах

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. 25 июня 2019
Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. 25 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Обстановка в самопровозглашенной Донецкой народной республике по количеству тяжелых вооружений, применяемых украинскими силовиками при обстрелах в Донбассе, близка к той, что была в начале конфликта, считает заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшую неделю украинские силовики выпустили по территории республики более 1,1 тысячи мин и снарядов, в том числе калибром 152 миллиметра.
Разрушенный блокпост сторонников федерализации у въезда в город Красноармейск. Архивное фото
11 июля, 19:19
В ДНР заявили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения
"Количество боеприпасов, которое прилетело за последнюю неделю – это очень много. Да, были моменты, когда каждый день столько прилетало, но потом же ничего не было. А сейчас опять больше тысячи (за неделю). Это можно сравнить с августом-сентябрем 2014 года, январем-февралем 2015 года, июлем и августом 2015 года", - сказал РИА Новости Басурин.
Он отметил, что украинские силовики размещают тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения и социальных объектов, что подтверждают и отчеты миссии ОБСЕ. Басурин напомнил, что согласно минским соглашениям оно должно быть отведено.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
11 июля, 19:03
Действия ВСУ в Донбассе угрожают работе журналистов, заявил Лукашевич
"Факт обстрела населенных пунктов республики на расстоянии более 10 километров доказывает нахождение тяжелой артиллерии противника непосредственно у линии фронта и открыто демонстрирует отношение политического и военного руководства к выполнению минских договоренностей", - заявил Басурин.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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