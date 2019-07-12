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РИА Новости

Круглый стол о роли России в создании нового мирового порядка

Вчера, 15:21
12
16 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Тревожные реалии современного мира: место и роль России спустя 74 года после Потсдамской конференции".
Участники:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- эксперт Российского института стратегических исследований Владимир ЕВСЕЕВ.

17 июля 1945 года начала работу Потсдамская конференция лидеров трех держав антигитлеровской коалиции. Принятые в Потсдаме решения "большой тройки" оказали существенное влияние на заключительный этап Второй мировой войны и послевоенное мироустройство. Но современный мир лишен системы сдержек и противовесов Ялтинско-Потсдамского миропорядка, избавлявшего Европу и мир от масштабных войн и потрясений до начала 90-х годов ХХ века. Информационные вбросы и фейковые новости, политика санкций и торговые войны, "цветные" революции и спровоцированные вооруженные конфликты, постепенный крах системы стратегической стабильности и реальная угроза начала новой гонки вооружений – все это определяет картину современного мира.

Об интересах России, о противоречиях в отношениях с США и странами ЕС, о точках сближения с Китаем, о роли России в сирийском урегулировании и новых угрозах безопасности в связи с нагнетанием ситуации вокруг Ирана, о борьбе с международным терроризмом и формировании нового международного порядка пойдет речь в рамках круглого стола.

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