Круглый стол о роли России в создании нового мирового порядка

Участники:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- эксперт Российского института стратегических исследований Владимир ЕВСЕЕВ.
17 июля 1945 года начала работу Потсдамская конференция лидеров трех держав антигитлеровской коалиции. Принятые в Потсдаме решения "большой тройки" оказали существенное влияние на заключительный этап Второй мировой войны и послевоенное мироустройство. Но современный мир лишен системы сдержек и противовесов Ялтинско-Потсдамского миропорядка, избавлявшего Европу и мир от масштабных войн и потрясений до начала 90-х годов ХХ века. Информационные вбросы и фейковые новости, политика санкций и торговые войны, "цветные" революции и спровоцированные вооруженные конфликты, постепенный крах системы стратегической стабильности и реальная угроза начала новой гонки вооружений – все это определяет картину современного мира.
Об интересах России, о противоречиях в отношениях с США и странами ЕС, о точках сближения с Китаем, о роли России в сирийском урегулировании и новых угрозах безопасности в связи с нагнетанием ситуации вокруг Ирана, о борьбе с международным терроризмом и формировании нового международного порядка пойдет речь в рамках круглого стола.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- эксперт Российского института стратегических исследований Владимир ЕВСЕЕВ.
17 июля 1945 года начала работу Потсдамская конференция лидеров трех держав антигитлеровской коалиции. Принятые в Потсдаме решения "большой тройки" оказали существенное влияние на заключительный этап Второй мировой войны и послевоенное мироустройство. Но современный мир лишен системы сдержек и противовесов Ялтинско-Потсдамского миропорядка, избавлявшего Европу и мир от масштабных войн и потрясений до начала 90-х годов ХХ века. Информационные вбросы и фейковые новости, политика санкций и торговые войны, "цветные" революции и спровоцированные вооруженные конфликты, постепенный крах системы стратегической стабильности и реальная угроза начала новой гонки вооружений – все это определяет картину современного мира.
Об интересах России, о противоречиях в отношениях с США и странами ЕС, о точках сближения с Китаем, о роли России в сирийском урегулировании и новых угрозах безопасности в связи с нагнетанием ситуации вокруг Ирана, о борьбе с международным терроризмом и формировании нового международного порядка пойдет речь в рамках круглого стола.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/