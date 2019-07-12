Круглый стол о роли России в создании нового мирового порядка

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16 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Тревожные реалии современного мира: место и роль России спустя 74 года после Потсдамской конференции".