Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Новгородской области выявлены незаконные вырубки в особо охраняемых зонах с ущербом в 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза.

"Проведенная Рослесхозом при содействии ФСБ России проверка исполнения лесного законодательства в Новгородской области вновь выявила факты многочисленных нарушений. Предполагаемый ущерб государству составляет более чем 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в региональном министерстве лесного хозяйства изымаются документы, которые могут послужить основанием для возбуждения дел о коррупции.

"Плановая выездная проверка деятельности регионального лесного министерства была проведена в части исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и расходования средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета на исполнение этих полномочий", - добавляется в сообщении.

Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".

"В частности, в ходе проверки было установлено, что в материалах лесоустройства, проведенного в 2015 и 2016 годах, были исключены сведения об особо защитных участках лесов, общая площадь которых составила более 50 тысяч гектаров", - добавляется на сайте Рослесхоза.

Кроме того, по подлежащим отмене договорам купли-продажи выявлены факты несоответствия материалов отвода и таксации лесосек фактическому состоянию насаждений для рубки. При их выборочном обследовании выявлено восемь случаев заготовки древесины с признаками незаконной рубки. В результате предполагаемый вред лесам оценивается более чем в 67 миллионов рублей. Также выявлены нарушения при проведении аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда, находящихся в госсобственности.