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РИА Новости

Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах

Вчера, 15:20
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© РИА Новости / Антон ДенисовНезаконная вырубка леса
Незаконная вырубка леса
© РИА Новости / Антон Денисов
Незаконная вырубка леса. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Новгородской области выявлены незаконные вырубки в особо охраняемых зонах с ущербом в 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза.
"Проведенная Рослесхозом при содействии ФСБ России проверка исполнения лесного законодательства в Новгородской области вновь выявила факты многочисленных нарушений. Предполагаемый ущерб государству составляет более чем 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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Как связаны вырубка леса и наводнения, объяснил эксперт WWFЭкологи считают, что наводнение в Иркутской области приобрело катастрофический характер, в том числе, из-за вырубок леса. Связь между водоемами и окружающим лесом объяснил в эфире радио Sputnik директор лесной программы WWF Николай Шматков.
Отмечается, что в региональном министерстве лесного хозяйства изымаются документы, которые могут послужить основанием для возбуждения дел о коррупции.
"Плановая выездная проверка деятельности регионального лесного министерства была проведена в части исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и расходования средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета на исполнение этих полномочий", - добавляется в сообщении.
Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
"В частности, в ходе проверки было установлено, что в материалах лесоустройства, проведенного в 2015 и 2016 годах, были исключены сведения об особо защитных участках лесов, общая площадь которых составила более 50 тысяч гектаров", - добавляется на сайте Рослесхоза.
Кроме того, по подлежащим отмене договорам купли-продажи выявлены факты несоответствия материалов отвода и таксации лесосек фактическому состоянию насаждений для рубки. При их выборочном обследовании выявлено восемь случаев заготовки древесины с признаками незаконной рубки. В результате предполагаемый вред лесам оценивается более чем в 67 миллионов рублей. Также выявлены нарушения при проведении аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда, находящихся в госсобственности.
"Натурными проверками ряда лесосек, являющихся предметами якобы прозрачных биржевых торгов, установлено занижение фактического запаса лесных насаждений на 40% и более, а также указание заведомо ложной информации в части состава лесных насаждений, указанных в биржевых лотах", - добавляется в сообщении.
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