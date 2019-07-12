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РИА Новости
Липецкая область

Липецкие власти оснастят Тербунскую ЦРБ современным медоборудованием

Вчера, 15:16
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© Depositphotos / sudok1В больнице
В больнице
© Depositphotos / sudok1
ЛИПЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Власти Липецкой области оснастят Тербунскую районную больницу высокотехнологичным медицинским оборудованием- ЭКГ-аппаратом, маммографом, холтеровским монитором, колоноскопом и стоматологической установкой, сообщил РИА Новости в пятницу врио главы региона Игорь Артамонов.

"Оснащена больница достаточно хорошо. Но чтобы решить проблемы, существующие сегодня в сфере здравоохранения, этого не достаточно. Поэтому поставки нового медицинского оборудования продолжатся и в ближайшие время в Тербунскую районную больницу будет поставлено высокотехнологичное медицинское оборудование", - сказал Артамонов.

По его словам, в медучреждении действуют хирургический, травматологический, гинекологический и офтальмологический центры, работает четыре стационарных отделения. В распоряжении врачей есть передвижной медицинский комплекс, благодаря которому помощь оказывается в сёлах с численностью населения менее ста человек.
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