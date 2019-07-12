Липецкие власти оснастят Тербунскую ЦРБ современным медоборудованием

"Оснащена больница достаточно хорошо. Но чтобы решить проблемы, существующие сегодня в сфере здравоохранения, этого не достаточно. Поэтому поставки нового медицинского оборудования продолжатся и в ближайшие время в Тербунскую районную больницу будет поставлено высокотехнологичное медицинское оборудование", - сказал Артамонов.