Липецкие власти оснастят Тербунскую ЦРБ современным медоборудованием

ЛИПЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Власти Липецкой области оснастят Тербунскую районную больницу высокотехнологичным медицинским оборудованием- ЭКГ-аппаратом, маммографом, холтеровским монитором, колоноскопом и стоматологической установкой, сообщил РИА Новости в пятницу врио главы региона Игорь Артамонов.
"Оснащена больница достаточно хорошо. Но чтобы решить проблемы, существующие сегодня в сфере здравоохранения, этого не достаточно. Поэтому поставки нового медицинского оборудования продолжатся и в ближайшие время в Тербунскую районную больницу будет поставлено высокотехнологичное медицинское оборудование", - сказал Артамонов.
По его словам, в медучреждении действуют хирургический, травматологический, гинекологический и офтальмологический центры, работает четыре стационарных отделения. В распоряжении врачей есть передвижной медицинский комплекс, благодаря которому помощь оказывается в сёлах с численностью населения менее ста человек.