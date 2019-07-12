В МИД назвали поправку конгресса о санкциях проявлением бессилия

"Вообще, в Конгрессе США сегодня находится порядка 20 проектов законов, предусматривающих антироссийские санкции. Для целого ряда американских законодателей выдвижение подобных инициатив, в большинстве ограничивающихся популистскими заявлениями, превратилось в одно из основных занятий", - говорится в комментарии на сайте департамента информации и печати МИД России.

"Однако проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие. То же относится к реальным санкционным мерам против России, к которым Вашингтон с 2011 года прибегал уже более 70 раз, так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса нашей страны", - сказано в комментарии.