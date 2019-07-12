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РИА Новости

В МИД назвали поправку конгресса о санкциях проявлением бессилия

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американские законопроекты, предусматривающие антироссийские санкции - это проявление "русофобских инстинктов", отражающих бессилие, заявили в МИД РФ.
"Вообще, в Конгрессе США сегодня находится порядка 20 проектов законов, предусматривающих антироссийские санкции. Для целого ряда американских законодателей выдвижение подобных инициатив, в большинстве ограничивающихся популистскими заявлениями, превратилось в одно из основных занятий", - говорится в комментарии на сайте департамента информации и печати МИД России.
"Однако проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие. То же относится к реальным санкционным мерам против России, к которым Вашингтон с 2011 года прибегал уже более 70 раз, так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса нашей страны", - сказано в комментарии.
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