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РИА Новости

МИД окажет консульскую помощь двум россиянам, задержанным в Ливии

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МИД России и посольство РФ в Ливии находятся в контакте с властями в Триполи и прорабатывают меры по оказанию двум задержанным гражданам РФ необходимой консульской помощи, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.
Во вторник глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что двум россиянам-сотрудникам фонда были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в Ливии, они находятся в тюрьме в пригороде Триполи.
"Как мы уже сообщали, по линии МИД России и нашего посольства в Ливии (временно по соображениям безопасности базируется в Тунисе) в контактах с властями в Триполи предприняты необходимые шаги по выяснению обстоятельств и причин задержания двух российских граждан в Ливии, а также сути предъявленных им обвинений",- указали в департаменте.
"Прорабатываются соответствующие меры по оказанию им необходимой консульской помощи",- добавили там.
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