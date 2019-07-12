МИД окажет консульскую помощь двум россиянам, задержанным в Ливии

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. МИД России и посольство РФ в Ливии находятся в контакте с властями в Триполи и прорабатывают меры по оказанию двум задержанным гражданам РФ необходимой консульской помощи, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

Во вторник глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что двум россиянам-сотрудникам фонда были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в Ливии, они находятся в тюрьме в пригороде Триполи.

"Как мы уже сообщали, по линии МИД России и нашего посольства в Ливии (временно по соображениям безопасности базируется в Тунисе) в контактах с властями в Триполи предприняты необходимые шаги по выяснению обстоятельств и причин задержания двух российских граждан в Ливии, а также сути предъявленных им обвинений",- указали в департаменте.