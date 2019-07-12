Россия и Сирия создали благоприятные условия для работы миссии ОЗХО в Думе

ГААГА, 12 июл - РИА Новости. РФ и Сирия создали максимально благоприятные условия для работы представителей ОЗХО после инцидента в сирийской Думе, заявил в пятницу на брифинге постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин.

Он напомнил, что расследованием подобных происшествий занимается специализированная международная организация – ОЗХО, а конкретно - созданная ею специальная миссия по установлению фактов применения химоружия на сирийской земле.

"В её послужном списке особое место занимает работа по эпизоду, наблюдавшемуся в сирийском городе Дума 4 апреля 2018 года. Снова по всем мировым СМИ вновь и вновь крутили ролик "Белых касок", спасавших пострадавших, как утверждалось, то ли от зарина, то ли ещё от чего-то другого. Заговорили, причём даже на уровне солидных международных организаций, об огромных жертвах (до 500 человек)",- добавил Шульгин.

Тогда, как отметил постпред РФ, США и их ближайшие союзники немедленно возложили ответственность за это так называемое химическое нападение на официальный Дамаск.

"Тогдашнее руководство ОЗХО, надо отдать ему должное, реагировало без лишнего промедления: в Дамаск была командирована группа соответствующих специалистов... В отличие от США, Франции и Великобритании, пытавшихся препятствовать началу расследования, организовав бомбардировку, Сирийская Арабская Республика и российские военные создали максимально благоприятные условия для работы представителей ОЗХО",- подчеркнул Шульгин.

"Именно они обеспечили всю необходимую физическую безопасность для прибывших из Гааги. Сирийские власти в свою очередь открыли доступ ко всем объектам для посещения их экспертами, оказывали максимальное содействие в поиске и опросе свидетелей",- добавил глава миссии РФ при ОЗХО.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте в апреле прошлого года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.