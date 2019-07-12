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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Сирия создали благоприятные условия для работы миссии ОЗХО в Думе

Вчера, 15:08
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото
ГААГА, 12 июл - РИА Новости. РФ и Сирия создали максимально благоприятные условия для работы представителей ОЗХО после инцидента в сирийской Думе, заявил в пятницу на брифинге постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин.
Он напомнил, что расследованием подобных происшествий занимается специализированная международная организация – ОЗХО, а конкретно - созданная ею специальная миссия по установлению фактов применения химоружия на сирийской земле.
Солдаты Сирийской армии на восточной окраине Думы. 8 апреля 2018
Вчера, 14:45
Руководитель миссии ОЗХО никогда не был в Думе, заявил Шульгин
"В её послужном списке особое место занимает работа по эпизоду, наблюдавшемуся в сирийском городе Дума 4 апреля 2018 года. Снова по всем мировым СМИ вновь и вновь крутили ролик "Белых касок", спасавших пострадавших, как утверждалось, то ли от зарина, то ли ещё от чего-то другого. Заговорили, причём даже на уровне солидных международных организаций, об огромных жертвах (до 500 человек)",- добавил Шульгин.
Тогда, как отметил постпред РФ, США и их ближайшие союзники немедленно возложили ответственность за это так называемое химическое нападение на официальный Дамаск.
"Тогдашнее руководство ОЗХО, надо отдать ему должное, реагировало без лишнего промедления: в Дамаск была командирована группа соответствующих специалистов... В отличие от США, Франции и Великобритании, пытавшихся препятствовать началу расследования, организовав бомбардировку, Сирийская Арабская Республика и российские военные создали максимально благоприятные условия для работы представителей ОЗХО",- подчеркнул Шульгин.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
"Именно они обеспечили всю необходимую физическую безопасность для прибывших из Гааги. Сирийские власти в свою очередь открыли доступ ко всем объектам для посещения их экспертами, оказывали максимальное содействие в поиске и опросе свидетелей",- добавил глава миссии РФ при ОЗХО.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте в апреле прошлого года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще в марте сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте, где расположена Дума, провокации с инсценировкой применения химоружия.
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