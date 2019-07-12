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РИА Новости

Сотрудников РОИИП рекомендовали в качестве наблюдателей за выборами в Раду

Вчера, 15:02
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Представители Российского общественного института избирательного права вошли в отправленный в МИД РФ список рекомендованных наблюдателей за выборами в Верховную раду Украины, сообщил председатель совета организации Игорь Борисов.
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Центризбирком готов направить наблюдателей на выборы в Раду, но надежды, что их пустит украинская сторона, мало. Выборы в Верховную Раду Украины состоятся 21 июля.
"Сотрудники моего института туда были включены, и результаты его рассмотрения на сегодняшний день тоже неизвестны", - сказал РИА Новости Борисов.
По его словам, сотрудники РОИПП являются квалифицированными специалистами, неоднократно участвовали в международных миссиях.
"По информации, которая непроверенная, но заслуживает доверия… они были направлены для аккредитации в Киев. Но вот результаты в рассмотрении - отказы либо регистрация в качестве аккредитованных международных наблюдателей - пока такой информации нет", - добавил Борисов.
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ЦИК направил в МИД России предложения по списку кандидатур для наблюдения за выборами в украинский парламент в составе Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. МИД России формирует окончательный список российских представителей для включения в наблюдательные миссии в странах-участницах ОБСЕ.
На президентских выборах на Украине весной этого года впервые в качестве наблюдателей не было российских граждан. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл отказ Киева в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на президентские выборы на Украине нелегитимным. Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявляла, что недопуск граждан России в миссию по наблюдению за выборами президента Украины беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ.
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