Сотрудников РОИИП рекомендовали в качестве наблюдателей за выборами в Раду

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Представители Российского общественного института избирательного права вошли в отправленный в МИД РФ список рекомендованных наблюдателей за выборами в Верховную раду Украины, сообщил председатель совета организации Игорь Борисов.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Центризбирком готов направить наблюдателей на выборы в Раду, но надежды, что их пустит украинская сторона, мало. Выборы в Верховную Раду Украины состоятся 21 июля.

"Сотрудники моего института туда были включены, и результаты его рассмотрения на сегодняшний день тоже неизвестны", - сказал РИА Новости Борисов.

По его словам, сотрудники РОИПП являются квалифицированными специалистами, неоднократно участвовали в международных миссиях.

"По информации, которая непроверенная, но заслуживает доверия… они были направлены для аккредитации в Киев. Но вот результаты в рассмотрении - отказы либо регистрация в качестве аккредитованных международных наблюдателей - пока такой информации нет", - добавил Борисов.

ЦИК направил в МИД России предложения по списку кандидатур для наблюдения за выборами в украинский парламент в составе Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. МИД России формирует окончательный список российских представителей для включения в наблюдательные миссии в странах-участницах ОБСЕ.