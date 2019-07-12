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РИА Новости

Суд в Ереване заочно арестовал свата экс-президента Саргсяна

Вчера, 14:54
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ЕРЕВАН, 12 июл – РИА Новости. Суд в Ереване заочно арестовал обвиняемого в экономических преступлениях свата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Ару Минасяна, который до конца июля 2018 года возглавлял ереванский медцентр Святого Григория Просветителя, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета страны.
"Двенадцатого июля следственный орган обратился с ходатайством в суд об аресте Минасяна, которое было удовлетворено. Учитывая, что Минасян скрывается от следствия и его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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По данным СК, Минасян обвиняется в "злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия", "подделке и соучастии в подделке документов, совершенной группой лиц по предварительному сговору", "присвоении или растрате в особо крупных размерах". Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. Ему вменяется нанесении ущерба государству в размере 1,9 миллиона долларов и присвоении и растрате на общую сумму почти 152 тысячи долларов, отметили в пресс-службе.
Сын Ары Минасяна, зять экс-президента Саргсяна - Микаел Минасян ранее занимал должность посла Армении при Святом Престоле, в Португалии и на Мальте. Он был отозван в 2018 году.
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Серж СаргсянЕреванВ мире
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