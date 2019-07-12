Суд в Ереване заочно арестовал свата экс-президента Саргсяна

ЕРЕВАН, 12 июл – РИА Новости. Суд в Ереване заочно арестовал обвиняемого в экономических преступлениях свата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Ару Минасяна, который до конца июля 2018 года возглавлял ереванский медцентр Святого Григория Просветителя, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета страны.

"Двенадцатого июля следственный орган обратился с ходатайством в суд об аресте Минасяна, которое было удовлетворено. Учитывая, что Минасян скрывается от следствия и его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным СК, Минасян обвиняется в "злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия", "подделке и соучастии в подделке документов, совершенной группой лиц по предварительному сговору", "присвоении или растрате в особо крупных размерах". Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. Ему вменяется нанесении ущерба государству в размере 1,9 миллиона долларов и присвоении и растрате на общую сумму почти 152 тысячи долларов, отметили в пресс-службе.