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РИА Новости
Война в Сирии

Шульгин: ОЗХО отказала России в брифинге специалистов, работавших в Думе

Вчера, 14:52
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ГААГА, 12 июл - РИА Новости. Россия в рамках 91-й сессии Исполсовета ОЗХО предложила провести брифинг с участием всех работавших в Думе специалистов МУФС, но получила отказ, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Нам было сказано, что состоялось в марте голосование, которое сложилось в пользу сторонников, чтобы не обсуждать, никого не приглашать. Вот из этого исходите. Теперь уже могу задним числом рассказать, что голосование это было спровоцировано американской делегацией, именно они предложили голосовать. Предлог, который они привели, чтобы отвергнуть российское предложение: мы, было сказано с американской стороны, не хотим воссоздания здесь в Гааге сталинских процессов 1930-х годов с перекрестными допросами, с запугиванием свидетелей. Вот такая нехитрая была аргументация, которая, в общем-то, свидетельствовала о нервозности наших американских партнеров", - сказал Шульгин на брифинге.
Пригород Дамаска Дума
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