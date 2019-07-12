Шульгин: ОЗХО отказала России в брифинге специалистов, работавших в Думе

"Нам было сказано, что состоялось в марте голосование, которое сложилось в пользу сторонников, чтобы не обсуждать, никого не приглашать. Вот из этого исходите. Теперь уже могу задним числом рассказать, что голосование это было спровоцировано американской делегацией, именно они предложили голосовать. Предлог, который они привели, чтобы отвергнуть российское предложение: мы, было сказано с американской стороны, не хотим воссоздания здесь в Гааге сталинских процессов 1930-х годов с перекрестными допросами, с запугиванием свидетелей. Вот такая нехитрая была аргументация, которая, в общем-то, свидетельствовала о нервозности наших американских партнеров", - сказал Шульгин на брифинге.