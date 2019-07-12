Шульгин: ОЗХО отказала России в брифинге специалистов, работавших в Думе

ГААГА, 12 июл - РИА Новости. Россия в рамках 91-й сессии Исполсовета ОЗХО предложила провести брифинг с участием всех работавших в Думе специалистов МУФС, но получила отказ, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Нам было сказано, что состоялось в марте голосование, которое сложилось в пользу сторонников, чтобы не обсуждать, никого не приглашать. Вот из этого исходите. Теперь уже могу задним числом рассказать, что голосование это было спровоцировано американской делегацией, именно они предложили голосовать. Предлог, который они привели, чтобы отвергнуть российское предложение: мы, было сказано с американской стороны, не хотим воссоздания здесь в Гааге сталинских процессов 1930-х годов с перекрестными допросами, с запугиванием свидетелей. Вот такая нехитрая была аргументация, которая, в общем-то, свидетельствовала о нервозности наших американских партнеров", - сказал Шульгин на брифинге.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте в апреле прошлого года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще в марте сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте, где расположена Дума, провокации с инсценировкой применения химоружия.