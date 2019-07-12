Астрономы впервые увидели, как формируется луна у другой планеты

Фотография системы PDS 70, на которой можно увидеть планету PDS 70c (правая часть снимка) и окружающий ее газопылевой диск

© Фото : A. Isella, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) Фотография системы PDS 70, на которой можно увидеть планету PDS 70c (правая часть снимка) и окружающий ее газопылевой диск

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Микроволновая обсерватория ALMA получила первые фотографии газопылевого диска у новорожденной экзопланеты в созвездии Центавра, внутри которого формируется одна или несколько лун. Эти снимки и выводы ученых были представлены в . Микроволновая обсерватория ALMA получила первые фотографии газопылевого диска у новорожденной экзопланеты в созвездии Центавра, внутри которого формируется одна или несколько лун. Эти снимки и выводы ученых были представлены в Astrophysical Journal Letters

"Нам впервые удалось увидеть "лунный" протопланетный диск. Если планета, вокруг которой он вращается, обладает достаточно большими размерами, то тогда внутри него может родиться несколько лун размером с Землю и другие каменистые планеты", — рассказывает Андреа Изелла (Andrea Isella) из Райсовского университета в Хьюстоне (США).

За последние два десятилетия астрономы открыли почти четыре тысячи планет, вращающихся вокруг далеких звезд, многие из которых обитают в достаточно сложных звездных системах, почти не уступающих Солнечной системе в сложности. За все это время была открыта лишь одна экзолуна и несколько кандидатов на эту роль, вращающихся вокруг "планет-изгоев", выброшенных за пределы звездных систем.

Первый спутник планеты вне пределов Солнечной системы был открыт двумя известными планетологами, Дэвидом Киппингом и Алексом Тичи, в июле 2017 года. Эта луна вращается вокруг планеты Kepler-1625b, аналога Сатурна, чей радиус примерно в два раза меньше, чем у Юпитера и в шесть раз больше, чем у Земли. Она совершает один оборот вокруг светила за примерно 287 дней и находится практически посередине "зоны жизни".

Ее открытие и отсутствие других лун в данных с "Кеплера" заставило астрономов задуматься о том, как часто экзопланеты обладают спутниками, может ли на них существовать жизнь и почему за все время наблюдений был открыт лишь один из них.

Изелла и его коллеги открыли следы существования еще нескольких лун, наблюдая за новорожденными планетами PDS 70b и PDS 70c при помощи оптической обсерватории VLT и микроволнового телескопа ALMA.

Оба этих мира его команда открыла год назад, наблюдая за желтым карликом PDS 70, сформировавшимся примерно пять миллионов лет назад, мгновения по космическим меркам. Он еще не успел полностью уничтожить газопылевой кокон, внутри которого он родился, что дало ученым уникальную возможность впервые увидеть новорожденные планеты и изучить их свойства.

Практически сразу, как отмечает Изелла, они обнаружили крайне необычную и непонятную черту у PDS 70с. Этот "горячий юпитер" окружало непонятное шарообразное скопление пыли, чье существование ученые не могли объяснить.

© Фото : A. Isella, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) Фотография системы PDS 70, на которой можно увидеть планету PDS 70c (правая часть снимка) и окружающий ее газопылевой диск © Фото : A. Isella, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) Фотография системы PDS 70, на которой можно увидеть планету PDS 70c (правая часть снимка) и окружающий ее газопылевой диск

Для раскрытия его природы они обратились за помощью к коллегам, работавшим с микроволновым телескопом ALMA. Эта обсерватория может "видеть" даже самые мельчайшие и холодные частички пыли, что помогло Изелле и его команде составить детальную карту окрестностей новорожденного газового гиганта.

Сравнив микроволновые, инфракрасные и оптические снимки, ученые поняли, что имеют дело не просто со скоплением пыли, а с дискообразной структурой, опоясывавшей эту планету. Газовый гигант, как показывают замеры VLT, продолжает поглощать ее материю, и в ближайшее время она должна исчезнуть.