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РИА Новости

Главком ВВС Индии совершил полет на Як-130 в ходе визита в Россию

Вчера, 14:44
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© Фото : Indian Air Force Главнокомандующий военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа перед учебно-боевым самолетом Як-130 на котором совершил полет
Главнокомандующий военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа перед учебно-боевым самолетом Як-130 на котором совершил полет
© Фото : Indian Air Force
Главнокомандующий военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа перед учебно-боевым самолетом Як-130 на котором совершил полет
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главнокомандующий военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа совершил полёт на учебно-боевом самолете Як-130 в рамках своего визита в Россию, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальном Twitter-аккаунте ВВС Индии.
"Председатель комитета глав штабов и штаба воздушных сил, главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа с 9 по 12 июля находится с визитом доброй воли в России. Командующий совершил полет на усовершенствованном тренировочном самолете Як-130. После полета он встретился с пилотом и заместителем главкома Воздушно-космических сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Двухместный реактивный Як-130 разработан ОКБ им. А. С. Яковлева, входящим в состав "Иркута". Серийно выпускается на ИАЗ - филиале корпорации. Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений. Оснащен современным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. Суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески, - 3 тонны. У самолета, по заявлению разработчика, высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации
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Як-130РоссияИндияВ мире
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