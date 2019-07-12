Главком ВВС Индии совершил полет на Як-130 в ходе визита в Россию

"Председатель комитета глав штабов и штаба воздушных сил, главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа с 9 по 12 июля находится с визитом доброй воли в России. Командующий совершил полет на усовершенствованном тренировочном самолете Як-130. После полета он встретился с пилотом и заместителем главкома Воздушно-космических сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Двухместный реактивный Як-130 разработан ОКБ им. А. С. Яковлева, входящим в состав "Иркута". Серийно выпускается на ИАЗ - филиале корпорации. Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений. Оснащен современным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. Суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески, - 3 тонны. У самолета, по заявлению разработчика, высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации