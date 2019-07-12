В ЛНР за неделю сбили два украинских беспилотника

ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков в Донбассе за неделю, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что сбила беспилотник ВС Украины, корректировавший огонь украинских силовиков по территории республики. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.

"За неделю подразделениями противовоздушной обороны Народной милиции было сбито два БПЛА, принадлежащих 14 бригаде (ВС Украины - ред.)", - сказал Осадчий.

Он уточнил, что полученные фото- и видеоматериалы с бортов летательных аппаратов переданы в Генпрокуратуру ЛНР и приобщены к уголовным делам в отношении командира бригады. По словам Осадчего, "кроме того, в нарушение Минских договоренностей военнослужащие 54 бригады ВС Украины продолжают использовать беспилотные летательные аппараты для ведения воздушной разведки, в районе нахождения патрулей СММ ОБСЕ, что также отражено в отчетах миссии".

Он также отметил, что в ЛНР продолжают "фиксировать наличие запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения". "Отмечено усиление артиллерии противника одним гаубично-самоходными артиллерийским дивизионом и двумя противотанковыми артиллерийскими дивизионами", - рассказал Осадчий.