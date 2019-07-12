Миндортранс Тувы предупредил водителей об опасности на дорогах из-за дождей

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Власти Тувы предупредили водителей об опасности из-за дождей, сообщил на своей странице во "Вконтакте" министр дорожно-транспортного комплекса республики Олег Бады.
"Призываю водителей республики быть внимательными на дорогах. Дело в том, что в некоторых кожуунах нашей республики в связи с ухудшением погодных условий имеются смывы подъездов к мостам и на некоторых дорогах в муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
Он сообщил, что в республике объявлен режим повышенной готовности. В ведомстве сообщили, что в республике несколько дней продолжаются дожди. Ранее МЧС предупредило о повышении уровня воды в малых реках из-за осадков.