Миндортранс Тувы предупредил водителей об опасности на дорогах из-за дождей

"Призываю водителей республики быть внимательными на дорогах. Дело в том, что в некоторых кожуунах нашей республики в связи с ухудшением погодных условий имеются смывы подъездов к мостам и на некоторых дорогах в муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.