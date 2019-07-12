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РИА Новости

Миндортранс Тувы предупредил водителей об опасности на дорогах из-за дождей

Вчера, 14:36
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© Пресс-служба МВД по Республике ТываНа месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
© Пресс-служба МВД по Республике Тыва
КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Власти Тувы предупредили водителей об опасности из-за дождей, сообщил на своей странице во "Вконтакте" министр дорожно-транспортного комплекса республики Олег Бады.
"Призываю водителей республики быть внимательными на дорогах. Дело в том, что в некоторых кожуунах нашей республики в связи с ухудшением погодных условий имеются смывы подъездов к мостам и на некоторых дорогах в муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
Он сообщил, что в республике объявлен режим повышенной готовности. В ведомстве сообщили, что в республике несколько дней продолжаются дожди. Ранее МЧС предупредило о повышении уровня воды в малых реках из-за осадков.
Вчера, 14:07
Места опасных переправ в Туве оборудуют предупредительными знаками
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