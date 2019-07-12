В ЛНР заявили о 27 нарушениях перемирия за неделю украинскими силовиками

ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 210 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Пятого июля в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 21 нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 210 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.