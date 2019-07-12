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РИА Новости

В ЛНР заявили о 27 нарушениях перемирия за неделю украинскими силовиками

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 210 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Пятого июля в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 21 нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за неделю.
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"В течение минувшей недели украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 210 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении 12 населенных пунктов. Осадчий уточнил, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков повреждения получили пять домов, газопровод и линии электропередачи в населенных пунктах Первомайск и Голубовское.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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