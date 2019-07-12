МИД прокомментировал данные об увеличении числа французских военных в Сирии

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Политическое урегулирование в Сирии должно включать вывод иностранных войск, которые находятся там незаконно, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на возможное увеличение военного контингента Франции в Сирии.

"Мы исходим из того, что окончательное политическое урегулирование должно включать и вывод тех иностранных войск, которые находятся там незаконно с точки зрения международного права", - сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос о возможном увеличении военного контингента Франции в Сирии.

Он подчеркнул, что на территории Сирии только российские формирования находятся на основе международного права, то есть по приглашению сирийской стороны.

Как говорят, официальное объявление об увеличении французской и британской группировок в Сирии маловероятно. Военная тайна. Вся надежда на источники в администрации США. И, видимо, на самый главный из них.

Шило намыло. Британия и Франция подменят США в Сирии Как говорят, официальное объявление об увеличении французской и британской группировок в Сирии маловероятно. Военная тайна. Вся надежда на источники в администрации США. И, видимо, на самый главный из них.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ* (запрещена в России), причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.