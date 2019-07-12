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РИА Новости

В Липецке мужчина получил срок за "минирование" площади и ТЦ

Вчера, 14:22
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно отца двоих маленьких детей, который сообщил экстренным службам о планируемом теракте на площади в центре Липецка и торговом центре, сообщает прокуратура области.
"Как установлено материалами уголовного дела, 17 ноября 2017 года 32-летний липчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонил в экстренную службу "102" УМВД России по Липецку, сделав заведомо ложное заявление о планируемом теракте на площади Петра Великого", - говорится в сообщении.
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После этого, как информирует прокуратура, мужчина позвонил в экстренную службу и рассказал о готовящемся теракте в ТРЦ "Европа". Для проверки информации были подняты наряды спецслужб, которые проверили объекты и ничего не обнаружили. В отношении мужчины было возбуждено дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Подсудимый полностью признал свою вину, мотивируя свои действия состоянием алкогольного опьянения.
"Учитывая, что на его иждивении имеются двое малолетних детей, суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил "шутника" к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года", - сообщает прокуратура.
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ЛипецкРоссияПроисшествия
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