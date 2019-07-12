В Минпромторге прокомментировали подорожание валидола

БИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Валидол несмотря на подорожание, продолжающееся более полугода, остается в группе лекарств до 50 рублей, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Сергей Цыб в кулуарах церемонии открытия завода компании "Эвалар".

По данным Росстата, валидол в России дорожает больше полугода. Так, валидол и йод в июне выросли в цене на 1,9-3,4% по отношению к предыдущему месяцу. В апреле валидол подорожал на 2,9%. В марте стоимость препарата увеличилась на 3,6%, в феврале - на 5,8%, в январе - на 10,5%, а в декабре и ноябре прошлого года стоимость препарата подскакивала на 15% ежемесячно.

По его словам, эти колебания в первую очередь должны показывать, остаются ли препараты в ценовой категории до 50 рублей. "Вот валидол остается в этой группе до 50 рублей, тем самым обеспечивая доступность препарата для россиян", - сказал Цыб.

"В коммерческом сегменте очень жесткая конкуренция по многим препаратам. Вряд ли кто-то будет уж сильно задирать цены, потому что найдется другой производитель, который сделает дешевле и займет это место под солнцем", - продолжил Цыб.

Стоимость валидола в таблетках по 20 штук в Москве варьируется от 36 до 107 рублей. Основные показания к применению препарата - легкие приступы стенокардии, синдром "укачивания", истерия и невроз.