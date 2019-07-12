Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T14:18Z
https://ria.ru/20190712/1556462470.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153309/13/1533091345_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_f5b00c3b9854edc3e8dd42eef36e195a.jpg
РИА Новости

В Минпромторге прокомментировали подорожание валидола

Вчера, 14:18
289
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в аптеке. Архивное фото
Покупатель в аптеке. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
БИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Валидол несмотря на подорожание, продолжающееся более полугода, остается в группе лекарств до 50 рублей, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Сергей Цыб в кулуарах церемонии открытия завода компании "Эвалар".
По данным Росстата, валидол в России дорожает больше полугода. Так, валидол и йод в июне выросли в цене на 1,9-3,4% по отношению к предыдущему месяцу. В апреле валидол подорожал на 2,9%. В марте стоимость препарата увеличилась на 3,6%, в феврале - на 5,8%, в январе - на 10,5%, а в декабре и ноябре прошлого года стоимость препарата подскакивала на 15% ежемесячно.
По его словам, эти колебания в первую очередь должны показывать, остаются ли препараты в ценовой категории до 50 рублей. "Вот валидол остается в этой группе до 50 рублей, тем самым обеспечивая доступность препарата для россиян", - сказал Цыб.
"В коммерческом сегменте очень жесткая конкуренция по многим препаратам. Вряд ли кто-то будет уж сильно задирать цены, потому что найдется другой производитель, который сделает дешевле и займет это место под солнцем", - продолжил Цыб.
В пекарне
7 мая, 20:35
"Руспродсоюз" назвал причины подорожания хлеба в России
Стоимость валидола в таблетках по 20 штук в Москве варьируется от 36 до 107 рублей. Основные показания к применению препарата - легкие приступы стенокардии, синдром "укачивания", истерия и невроз.
Как ранее заявлял РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, подорожание валидола может быть связано с ростом цен на сырье или другими изменениями в технологии производства.
101064
Обсудить 0
Министерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
Рекомендуем
В Киеве призвали завести дело из-за восстановления бюста Жукову в Харькове
РИА
Новости
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Глава СПЧ: жалобы на оскорбление государства принимают характер эпидемии
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ заявил о снижении уровня достаточности капитала банка "Восточный"
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице Белграда
МИД призвал ООН энергичнее расследовать избиение россиянина в Косово
Лента
новостей
Китай пригрозил санкциями американским компаниям за продажу оружия Тайваню
Руководитель миссии ОЗХО никогда не был в Думе, заявил Шульгин
Пригород Дамаска Дума
Российские дипломаты раскритиковали доклад миссии ОЗХО по инциденту в Думе
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД прокомментировал данные об увеличении числа французских военных в Сирии
Мошенник
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
Последствия пожара в Российском архиве литературы и искусства. 12 июля 2019
Почти сто человек эвакуировали из РГАЛИ
Медицинская сестра в коридоре больницы
Минздрав заявил об увеличении числа сельских медучреждений с 2012 года
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идею не уничтожать санкционные продукты
Пригород Дамаска Дума
Шульгин: ОЗХО отказала России в брифинге специалистов, работавших в Думе
Стетоскоп
Минздрав призвал создать дорожную карту по проблемам с кадрами в медицине
Главнокомандующий военно-воздушных сил Индии Бирендер Сингх Дханоа перед учебно-боевым самолетом Як-130 на котором совершил полет
Главком ВВС Индии совершил полет на Як-130 в ходе визита в Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния