К сентябрю 2019 года в Реутове достроят путепровод через ж/д пути

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Московской области, в Реутове, продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути. Его могут открыть уже в сентябре, сообщил телеканал . В Московской области, в Реутове, продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути. Его могут открыть уже в сентябре, сообщил телеканал "360"

На данный момент на путепроводе ведется монтаж пролетного строения, переустройство линий связи, устройство подпорных стен. На объекте работают свыше 20 единиц техники и 120 специалистов. Ход работ проверил губернатор региона Андрей Воробьев. Под его контролем установили последнюю главную балку.

"Очень приятно, что строители добросовестно работают. В сентябре проект будет сдан, хотя по графику это должно было произойти в декабре. Мы встречались с жителями, они очень ждут этот путепровод. Уверен, что он разгрузит дорожную ситуацию в Реутове, Балашихе, микрорайоне Железнодорожный", – сказал губернатор.

Протяженность четырехполосной дороги составит 1,2 километра. Она позволит решить проблему проезда из Балашихи в Реутов и обратно. Планируется, что пропускная способность составит 30 тысяч машин в день.