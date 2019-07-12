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РИА Новости
Новости Подмосковья

К сентябрю 2019 года в Реутове достроят путепровод через ж/д пути

Вчера, 14:10
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© пресс-служба губернатора Московской областиСтроительство путепровода через железнодорожные пути в Реутове
Строительство путепровода через железнодорожные пути в Реутове
© пресс-служба губернатора Московской области
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Московской области, в Реутове, продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути. Его могут открыть уже в сентябре, сообщил телеканал "360".
На данный момент на путепроводе ведется монтаж пролетного строения, переустройство линий связи, устройство подпорных стен. На объекте работают свыше 20 единиц техники и 120 специалистов. Ход работ проверил губернатор региона Андрей Воробьев. Под его контролем установили последнюю главную балку.
"Очень приятно, что строители добросовестно работают. В сентябре проект будет сдан, хотя по графику это должно было произойти в декабре. Мы встречались с жителями, они очень ждут этот путепровод. Уверен, что он разгрузит дорожную ситуацию в Реутове, Балашихе, микрорайоне Железнодорожный", – сказал губернатор.
Протяженность четырехполосной дороги составит 1,2 километра. Она позволит решить проблему проезда из Балашихи в Реутов и обратно. Планируется, что пропускная способность составит 30 тысяч машин в день.
Кроме того, в Реутове отремонтируют дорогу на улице Транспортная. Об этом попросили жители. Там заменят дорожное покрытие и нанесут новую разметку.
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