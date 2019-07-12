На западе Оренбуржья запущена новая электроподстанция

"Новая подстанция позволяет перебросить в Бузулук из любого конца страны дополнительное количество энергии, что, соответственно, повышает надёжность электроснабжения и даёт возможность подключаться новым потребителям, организовывать новые и модернизировать уже существующие производства. Объективно ввод этой подстанции решает проблему дефицита электроэнергии на западе региона и создаёт основу для дальнейшего развития экономики территорий области и всего Оренбуржья", - сказал временно исполняющий обязанности главы Оренбуржья Денис Паслер на торжественной церемонии запуска подстанции, его слова процитировала пресс-служба.