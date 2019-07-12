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РИА Новости
Оренбургская область

На западе Оренбуржья запущена новая электроподстанция

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ОРЕНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Новая электроподстанция "Преображенская" мощностью 500 киловатт запущена на западе Оренбургской области в городе Бузулуке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Новая подстанция позволяет перебросить в Бузулук из любого конца страны дополнительное количество энергии, что, соответственно, повышает надёжность электроснабжения и даёт возможность подключаться новым потребителям, организовывать новые и модернизировать уже существующие производства. Объективно ввод этой подстанции решает проблему дефицита электроэнергии на западе региона и создаёт основу для дальнейшего развития экономики территорий области и всего Оренбуржья", - сказал временно исполняющий обязанности главы Оренбуржья Денис Паслер на торжественной церемонии запуска подстанции, его слова процитировала пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что стоимость проекта составила 2,6 миллиарда рублей. Подстанция обеспечит электроснабжение предприятий АО "Оренбургнефть", повысит надежность работы энергосистемы региона и транзита между Уралом и Волгой, создаст резерв для подключения новых потребителей.
В пресс-службе добавили, что подстанция "Преображенская" - это крупнейший инвестиционный проект Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС). Энергообъект нового поколения оснащен современным силовым оборудованием, автоматизированными системами управления процессами и учета, релейной защитой и автоматикой на базе микропроцессоров, цифровыми приборами коммерческого учета. Подстанция в Бузулуке станет первым энергообъектом филиала компании – МЭС Урала, на котором до конца года завершится проект удаленного управления – телеуправления. Технология минимизирует риск ошибок персонала, сократит время переключений в электроустановках.
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