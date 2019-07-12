Косачев прокомментировал итоги переговоров власти и оппозиции в Венесуэле

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Народ Венесуэлы, а также все те, кто ставил на мирное урегулирование ситуации в этой стране, выиграли от первых позитивных итогов переговоров венесуэльских властей и оппозиции на Барбадосе, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что власти и оппозиция Венесуэлы в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести диалог о мире на постоянную основу.

"Кто в выигравших от первых позитивных итогов? Безусловно – народ Венесуэлы. А также все те, кто ставили на мирное урегулирование и законность процесса", - написал Косачев в Facebook

Сенатор добавил, что в проигрыше остались те, кто ставил на давление и интервенцию извне, кто вмешался во внутренние дела Венесуэлы.

При этом Косачев отметил, что до конца мирного процесса еще далеко и неизвестно, каким он будет. "Однако уже ясно: стороны смогли проявить волю и желание", - заключил он.