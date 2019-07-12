Ускоренное старение поможет победить рак, заявляют российские ученые

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Биологи из МГУ выяснили, как можно поменять структуру ядра раковых клеток таким образом, что они начнут очень быстро стареть. Это замедлит их размножение и предотвратит появление метастаз при удалении опухоли, пишут исследователи в журнале Биологи из МГУ выяснили, как можно поменять структуру ядра раковых клеток таким образом, что они начнут очень быстро стареть. Это замедлит их размножение и предотвратит появление метастаз при удалении опухоли, пишут исследователи в журнале Frontiers in Genetics.

"В этой работе мы стремились понять, каким образом изменение активности ядерной оболочки приводит к преждевременному старению, а также выяснить, не окажутся ли сходные механизмы причиной естественного процесса дряхления тела человека", – рассказал Игорь Киреев из НИИ физико-химической биологии при МГУ.

Геном человека и других животных содержит в себе огромное количество "инструкций", управляющих работой организма во время роста, нормальной жизнедеятельности и старения. Считается, что изучение генетических механизмов, включающихся во время старости, поможет продлить жизнь и молодость.

За последние два десятилетия ученые выделили множество генов, отвечающих за эти процессы, однако ни один из них не подходит на роль главного "гена старости" или "вечной молодости". С другой стороны, генетики нашли несколько десятков мутаций в разных критически важных генах, заставляющих тело человека или животных стареть в десятки раз быстрее нормы.

Самый яркий пример этого – прогерия, крайне редкая генетическая болезнь, чьи носители редко доживают до десяти лет. Она возникает в результате появления мутации длиной всего в одну "букву"-нуклеотид в гене LMNA, играющем важную роль в процессе деления клетки и в обеспечении стабильности ее ядра.

Как объясняют Киреев и его коллеги, он отвечает за сборку так называемой ламины. Она представляет собой особый белковый каркас, жесткую сеть из соединенных друг с другом белковых волокон трех разных типов. Они соединяются с нитями ДНК и с внутренним слоем молекул в оболочке ядра, скрепляя их между собой и укладывая геном внутри него особым образом.

Зачем клетка строит подобные "заборы" внутри своего ядра, биологи пока не знают. Они пытаются найти ответ на этот вопрос и раскрыть тайну развития прогерии, изучая то, как меняется структура и функции ее белков при повреждении LMNA и ряда других генов, связанных с формированием ламины.

К примеру, молекулярные биологи из МГУ уже достаточно давно пытаются понять, почему некоторые мутации в LMNA заставляют клетку вырабатывать большие количества прогерина – укороченную версию ламина А, основного компонента белковых "заборов" внутри ядра. Его накопление в клетке ведет к резкому ускорению в скорости появления новых мутаций, разрывов и прочих повреждений ДНК, что в конечном итоге заставляет клетку преждевременно постареть.

Анализируя результаты экспериментов, ученые заметили несколько интересных свойств у этого белка, которые одновременно указывают на связь между прогерией и "нормальным" старением, и позволяют использовать подобные процессы с пользой для человека.

В частности, ученые заметили, что прогерин накапливается и в клетках здоровых людей при наступлении старости или после облучения ионизирующим излучением. Подобные тельца, по словам биологов, очень похожи по своему облику и структуре на клетки носителей прогерии.

Вдобавок, накопление этого белка и в тех, и в других клетках приводит к укорочению теломер – концевых участков хромосом, одних из главных индикатора возраста человека. Эта идея натолкнула ученых на мысль, что повреждение LMNA приводит к ускорению "нормального" старения, а не к развитию похожих, но совсем других по своей природе процессов.

В пользу этого говорит то, что подавление производства прогерина приводило к омоложению подобных клеток, в том числе удлинению теломер, замедлению накопления мутаций в ДНК и прочим благотворным последствиям. Принудительная активация его производства, в свою очередь, еще сильнее ускоряла старение.

Что самое интересное, носители прогерии фактически никогда не страдают от рака, несмотря на то, что вероятность заполучить опухоль обычно резко вырастает в преклонные годы жизни из-за накопления большого числа поломок в ДНК и укорочения теломер.

Как предполагают исследователи, это связано с тем, что прогерин мешает раковым клеткам удлинять теломеры и максимально быстро делиться, а также то, что большие количества ламина, прогерина и других компонентов белкового "забора" делают ядро более жестким. Это будет мешать клеткам "сбегать" из опухоли и формировать метастазы.

С другой стороны, многие злокачественные опухоли обладают одной общей особенностью – производство ламина в них или полностью отключено, или заметно уменьшено. Это наблюдение натолкнуло ученых на мысль, что с раком можно бороться, искусственно "состаривая" опухолевые клетки.