Режиссер "Рокетмена" снимет третий фильм о Шерлоке Холмсе с Дауни-младшим

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Франшиза "Шерлок Холмс" переходит к Декстеру Флетчеру от Гая Ричи, который снимал две предыдущие части, сообщает Variety.

Компания Warner Bros. давно планировала начать работу над третьим фильмом, но плотный график съемок Роберта Дауни — младшего в картинах кинокомпании Marvel мешал это сделать.

Ожидается, что и Джуд Лоу снова сыграет доктора Ватсона.

Первый фильм про знаменитого английского сыщика вышел в 2009 году, а продолжение "Шерлок Холмс: Игра теней" - в 2011 году, обе ленты имели большой успех у зрителей.