Режиссер "Рокетмена" снимет третий фильм о Шерлоке Холмсе с Дауни-младшим

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Франшиза "Шерлок Холмс" переходит к Декстеру Флетчеру от Гая Ричи, который снимал две предыдущие части, сообщает Variety.
Компания Warner Bros. давно планировала начать работу над третьим фильмом, но плотный график съемок Роберта Дауни — младшего в картинах кинокомпании Marvel мешал это сделать.
Ожидается, что и Джуд Лоу снова сыграет доктора Ватсона.
Первый фильм про знаменитого английского сыщика вышел в 2009 году, а продолжение "Шерлок Холмс: Игра теней" - в 2011 году, обе ленты имели большой успех у зрителей.
Третья часть франшизы выйдет на экраны 21 декабря 2021 года.
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