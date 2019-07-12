Задержанный танкер перевозил 2,1 млн баррелей нефти, сообщили в Гибралтаре

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил, что иранский супертанкер Grace 1, задержанный властями страны, перевозил 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, сообщает телеканал Sky News.
По данным агентства Рейтер, в ходе своего выступления перед парламентом Пикардо заявил, что Гибралтар принимал решение о задержании танкера Grace 1 самостоятельно, не по требованию третьей стороны.
"Ни у одного правительства не было политического требования к Гибралтару вести себя на той или иной основе", - приводит агентство слова Пикардо.
Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.