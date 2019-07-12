Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T13:41Z
https://ria.ru/20190712/1556459697.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Задержанный танкер перевозил 2,1 млн баррелей нефти, сообщили в Гибралтаре

Вчера, 13:41
355
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил, что иранский супертанкер Grace 1, задержанный властями страны, перевозил 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, сообщает телеканал Sky News.
По данным агентства Рейтер, в ходе своего выступления перед парламентом Пикардо заявил, что Гибралтар принимал решение о задержании танкера Grace 1 самостоятельно, не по требованию третьей стороны.
Сергей Рябков
11 июля, 10:31
Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
"Ни у одного правительства не было политического требования к Гибралтару вести себя на той или иной основе", - приводит агентство слова Пикардо.
Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.
101060
Обсудить 0
ГибралтарИранВ мире
Рекомендуем
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
Грушко назвал американские Мк-41 в Европе грубейшим нарушением ДРСМД
РИА
Новости
Зенитные ракетные комплексы C-400
В Минобороны рассказали о поставке ЗРС С-400 в Турцию
Британия направит второй корабль в Персидский залив, сообщили СМИ
Глава иновещания США завысил бюджет Sputnik и RT в 20 раз
Лента
новостей
Женщина в Ленобласти избила сына до смерти из-за компьютерных игр
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Китай пригрозил санкциями американским компаниям за продажу оружия Тайваню
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
В МИД Германии подтвердили участие Мааса в форуме "Петербургский диалог"
СМИ: в провинции Анкара приземлились еще два самолета с компонентами С-400
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД прокомментировал данные об увеличении числа французских военных в Сирии
В Берлине заявили, что не получали предложений по "нормандскому формату"
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Эксперт МУФС покинул ОЗХО после утечки данных его доклада, заявил Шульгин
Пригород Дамаска Дума
Шульгин: ОЗХО отказала России в брифинге специалистов, работавших в Думе
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
В Саратове автомобиль провалился под землю
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния