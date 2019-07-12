Задержанный танкер перевозил 2,1 млн баррелей нефти, сообщили в Гибралтаре

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил, что иранский супертанкер Grace 1, задержанный властями страны, перевозил 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, сообщает телеканал Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил, что иранский супертанкер Grace 1, задержанный властями страны, перевозил 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, сообщает телеканал Sky News

По данным агентства Рейтер, в ходе своего выступления перед парламентом Пикардо заявил, что Гибралтар принимал решение о задержании танкера Grace 1 самостоятельно, не по требованию третьей стороны.

"Ни у одного правительства не было политического требования к Гибралтару вести себя на той или иной основе", - приводит агентство слова Пикардо.

Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1.