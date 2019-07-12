Глава иновещания США завысил бюджет Sputnik и RT в 20 раз

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава Агентства США по глобальным СМИ (USAGM) Джон Лансинг во время выступления в конгрессе преувеличил бюджет Sputnik и RT в 20 раз.

Отвечая на прямой вопрос, во сколько раз отличаются траты американского бюджета на USAGM от расходов России на Sputnik и RT, Лансинг заявил, что российская сторона тратит "где-то в десять раз больше".

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратила внимание на слова Лансинга и уличила его во лжи. Она отметила, что в 2019 году USAGM получило 808 миллионов долларов, что в два раза превышает сумму, расходуемую Россией.

"То есть хорошо так: в 20 раз переврал — и не моргнул. Талант!" — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

USAGM является материнской структурой "Голоса Америки" и радио "Свобода/Свободная Европа", которые российский Минюст ранее включил в список иноагентов.

В последнее время USAGM оказалось в центре сразу нескольких скандалов. Так, репортера канала USAGM TV Marti обвинили в фейке: в Сети размещено видео, из которого следует, что он организовал "минометный обстрел" себя в Никарагуа.