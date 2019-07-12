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РИА Новости
Медиавойны

Глава иновещания США завысил бюджет Sputnik и RT в 20 раз

Вчера, 13:39
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава Агентства США по глобальным СМИ (USAGM) Джон Лансинг во время выступления в конгрессе преувеличил бюджет Sputnik и RT в 20 раз.
Отвечая на прямой вопрос, во сколько раз отличаются траты американского бюджета на USAGM от расходов России на Sputnik и RT, Лансинг заявил, что российская сторона тратит "где-то в десять раз больше".
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратила внимание на слова Лансинга и уличила его во лжи. Она отметила, что в 2019 году USAGM получило 808 миллионов долларов, что в два раза превышает сумму, расходуемую Россией.
"То есть хорошо так: в 20 раз переврал — и не моргнул. Талант!" — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
USAGM является материнской структурой "Голоса Америки" и радио "Свобода/Свободная Европа", которые российский Минюст ранее включил в список иноагентов.
В последнее время USAGM оказалось в центре сразу нескольких скандалов. Так, репортера канала USAGM TV Marti обвинили в фейке: в Сети размещено видео, из которого следует, что он организовал "минометный обстрел" себя в Никарагуа.
Кроме того, директор по стратегическим вопросам USAGM списал на выдуманные командировки 37 тысяч долларов. Чиновник уже признал себя виновным в краже государственной собственности. А в ноябре 2018 года шефа китайского вещания "Голоса Америки" уволили после того, как китайский миллиардер-изгнанник при подозрительных обстоятельствах получил три часа прямого эфира.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
11 июля, 14:20
Пушков назвал создание "белых" и "черных" списков СМИ информационной войной
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МедиавойныМаргарита Симоньян
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