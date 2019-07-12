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2019-07-12T13:34Z
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РИА Новости

В ДНР четыре человека погибли за неделю из-за обстрелов

Вчера, 13:34
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, двое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В результате обстрелов со стороны ВС Украины трое наших защитников погибли. Кроме того, погибла одна мирная жительница, двое получили ранения", - сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов за неделю в республике повреждены 65 домов, около 20 объектов инфраструктуры, храм на юге ДНР, две школы, две электроподстанции.
Заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. 2016 год
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