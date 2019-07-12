В ДНР четыре человека погибли за неделю из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, двое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов со стороны ВС Украины трое наших защитников погибли. Кроме того, погибла одна мирная жительница, двое получили ранения", - сказал Басурин.