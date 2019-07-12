Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T13:33Z
https://ria.ru/20190712/1556458620.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152163/03/1521630314_0:131:3072:1859_1036x0_80_0_0_3f037a71a3ed65d21454773db1b80f62.jpg
РИА Новости

Силовики около 160 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Вчера, 13:33
112
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. 2016 год
Заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. 2016 год
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские силовики около 160 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 1,1 тысячи мин и снарядов, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По данным ведомства, на предыдущей неделе украинские силовики 196 раз нарушали перемирие.
"За минувшую неделю вооруженные формирования Украины усилили ведение огня по жилым районам, объектам инфраструктуры и сельскохозяйственным угодьям республики, совершив 159 нарушений режима прекращения огня", - сказал Басурин.
Он отметил, что украинские силовики выпустили по территории ДНР "1135 мин и артиллерийских снарядов", в том числе 240 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Вчера, 12:23
СБУ не разрешила Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе
100030
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
РИА
Новости
Израильские солдаты у дороги в сектор Газа
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл уверен, что Православную церковь никто не может "проломить"
В ДНР четыре человека погибли за неделю из-за обстрелов
Лента
новостей
Полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов
Полпред в УрФО поможет следствию по делу о госизмене в отношении помощника
В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
СБУ не разрешила Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе
Юрий Борисов
Борисов: российские тральщики проекта 12700 превосходят зарубежные аналоги
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали деятельность "Всемирного конгресса украинцев"
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук предложил Украине вариант нормализации отношений с Россией
Здание Государственной Думы РФ
В комитете Госдумы отнеслись к планам Байдена по СНВ-3 настороженно
Дмитрий Ярош
Ярош призвал отомстить Италии
Туристы фотографируются в Долине приведений на горном массиве Демерджи-яйла в Алуштинском регионе Крыма
Более ста человек были спасены в горах Крыма с начала года
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
ЦИК готов направить наблюдателей на выборы в Раду, заявил Булаев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния