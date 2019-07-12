Силовики около 160 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские силовики около 160 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 1,1 тысячи мин и снарядов, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По данным ведомства, на предыдущей неделе украинские силовики 196 раз нарушали перемирие.

"За минувшую неделю вооруженные формирования Украины усилили ведение огня по жилым районам, объектам инфраструктуры и сельскохозяйственным угодьям республики, совершив 159 нарушений режима прекращения огня", - сказал Басурин.