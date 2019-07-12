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РИА Новости
Культура

В Ингушетии дадут специальный концерт в поддержку избитой девочки

Вчера, 13:30
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НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Артисты государственной филармонии Ингушетии проведут в конце июля специальный концерт в поддержку избитой девочки, которая сейчас проходит лечение в Москве, сообщает министерство культуры региона.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг – полицейский имеют своих двоих детей, они переданы в реабилитационный центр.
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"Концерт, в котором примут участие лучшие коллективы государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, пройдет 30 июля на сцене дворца культуры в Назрани. Все вырученные средства будут переданы в поддержку проходящей лечение в Москве девочки из Ингушетии", - говорится в сообщении.
В программу концерта включены шедевры национальной фольклорной музыки в исполнении вновь воссозданного Ансамбля народных инструментов, дуэта, трио и квартетов. Также будут представлены новые хореографические постановки Ансамбля народного танца "Эрзи", выступят звезды ингушской эстрады.
Ранее в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщали, что самочувствие девочки улучшается, она стала активнее и начала лучше есть, в том числе и мороженное. Наметились улучшения в левой руке, в правой полностью нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, идет определение четких границ уровня необратимых изменений на плече и предплечье для определения уровня резекции.
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КультураСледственный комитет РФЛеонид РошальИнгушетияРоссия
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