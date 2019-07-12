В Ингушетии дадут специальный концерт в поддержку избитой девочки

НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Артисты государственной филармонии Ингушетии проведут в конце июля специальный концерт в поддержку избитой девочки, которая сейчас проходит лечение в Москве, сообщает министерство культуры региона.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг – полицейский имеют своих двоих детей, они переданы в реабилитационный центр.

"Концерт, в котором примут участие лучшие коллективы государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, пройдет 30 июля на сцене дворца культуры в Назрани. Все вырученные средства будут переданы в поддержку проходящей лечение в Москве девочки из Ингушетии", - говорится в сообщении.

В программу концерта включены шедевры национальной фольклорной музыки в исполнении вновь воссозданного Ансамбля народных инструментов, дуэта, трио и квартетов. Также будут представлены новые хореографические постановки Ансамбля народного танца "Эрзи", выступят звезды ингушской эстрады.