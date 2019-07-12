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РИА Новости

Косатки из "китовой тюрьмы" отдыхают перед погрузкой на судно в Хабаровске

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 12 июл - РИА Новости. Косатки, доставленные в пятницу из Приморья в Хабаровск раньше намеченного срока, получили больше времени на отдых перед погрузкой на судно, которое поздно вечером отправится по Амуру, сообщает ВНИРО.
Ранее сообщалось, что в четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трёх косаток. Младшей самке - 5 лет. Крупной самке и самцу – порядка 9-10 лет. Транспортировка косаток будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя - Хабаровск – Николаевск на Амуре – побережье Охотского моря.
ВНИРО сообщало, что косаток доставят в Хабаровск в пятницу ближе к вечеру, но животные прибыли в Хабаровск днем.
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"Раннее прибытие колонны дает возможность животным больше отдохнуть перед началом погрузки на судно. Сейчас косатки спят в транспортировочных ваннах, дыхание у них ровное и глубокое. Примерно через два часа им начнут менять воду и перегружать ванны на судно, которое сегодня поздно вечером выйдет в сторону Николаевска-на-Амуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспортировка из бухты Средняя до порта Хабаровска проходила в спокойном режиме. Во время поездки в автомобилях рядом с косатками постоянно находились по два тренера, которые следили за состоянием животных. Каких-либо отклонений в поведении млекопитающих отмечено не было.
Ранее сообщалось, что дорога из бухты Средняя до Охотского моря займет 5-6 дней.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. -0-
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