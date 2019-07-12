Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = photo wide_mode=
2019-07-12T15:57Z
https://ria.ru/20190712/1556458126.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155645/78/1556457830_0:69:1300:800_1036x0_80_0_0_7bf20647d4d1cedd29978436dee167f4.jpg
РИА Новости

Пестрые "рыбки", остров любви и бесконечность: победители Drone Awards 2019

Вчера, 15:57
694
Жюри конкурса Drone Awards 2019, посвященного аэросъемке, подвело итоги. К участию принимали кадры, сделанные с летательного аппарата: самолета, дрона, воздушного шара, парашюта или даже воздушного змея. Награды присуждали в категориях "Природа", "Люди", "Абстракция", "Спорт", "Город". Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Jacek Deneka/ Drone Awards 2019

Гран-при завоевал Яцек Денека (Jacek Deneka), его кадр под названием "Стайка разноцветных рыб" стал "Фотографией года" по версии Drone Awards 2019.

Работа фотографа Jacek Deneka. Конкурс фотографии Drone Awards 2019
1 из 7

Гран-при завоевал Яцек Денека (Jacek Deneka), его кадр под названием "Стайка разноцветных рыб" стал "Фотографией года" по версии Drone Awards 2019.

© Фото : Jacek Deneka/ Drone Awards 2019
© Фото : Jeremiasz Gądek/ Drone Awards 2019

В номинации "Природа" победу праздновал Иеремиас Гедек (Jeremiasz Gądek). Жюри отметило его снимок "Остров любви".

Работа фотографа Jeremiasz Gądek. Конкурс фотографии Drone Awards 2019
2 из 7

В номинации "Природа" победу праздновал Иеремиас Гедек (Jeremiasz Gądek). Жюри отметило его снимок "Остров любви".

© Фото : Jeremiasz Gądek/ Drone Awards 2019
© Фото : George Steinmetz/ Drone Awards 2019

В номинации "Город" лучшим признали фото Джорджа Стейнмеца (George Steinmetz), где запечатлен алжирский город-крепость Бени-Исуен.

Работа фотографа George Steinmetz. Конкурс фотографии Drone Awards 2019
3 из 7

В номинации "Город" лучшим признали фото Джорджа Стейнмеца (George Steinmetz), где запечатлен алжирский город-крепость Бени-Исуен.

© Фото : George Steinmetz/ Drone Awards 2019
© Фото : Marc Le Cornu/ Drone Awards 2019

Лучшим абстрактным кадром стала "Бесконечность" Марка ле Корну (Marc Le Cornu).

Работа фотографа Marc Le Cornu. Конкурс фотографии Drone Awards 2019
4 из 7

Лучшим абстрактным кадром стала "Бесконечность" Марка ле Корну (Marc Le Cornu).

© Фото : Marc Le Cornu/ Drone Awards 2019
© Фото : Khanh Phan/ Drone Awards 2019

В номинации "Люди" жюри отдало победу "Цветам на воде" Кхана Фана (Khanh Phan).

Работа фотографа Khanh Phan. Конкурс фотографии Drone Awards 2019
5 из 7

В номинации "Люди" жюри отдало победу "Цветам на воде" Кхана Фана (Khanh Phan).

© Фото : Khanh Phan/ Drone Awards 2019
© Фото : Florian Ledoux/ Drone Awards 2019

В категории "Дикая природа" лучшим оказалось фото тюленей на льдине Флориана Леду (Florian Ledoux).

Работа фотографа Florian Ledoux. Конкурс фотографии Drone Awards 2019
6 из 7

В категории "Дикая природа" лучшим оказалось фото тюленей на льдине Флориана Леду (Florian Ledoux).

© Фото : Florian Ledoux/ Drone Awards 2019
© Фото : JoSon/ Drone Awards 2019

"После снежного шторма" ХоСона (JoSon) — победитель в номинации "Спорт".

Работа фотографа JoSon. Конкурс фотографии Drone Awards 2019
7 из 7

"После снежного шторма" ХоСона (JoSon) — победитель в номинации "Спорт".

© Фото : JoSon/ Drone Awards 2019
3700014
Обсудить 0
Фото
Рекомендуем
Модель на показе Hannibal Laguna в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
Лучшие фото недели: забег с женой на шее, показ мод и кот-фотолюбитель
РИА
Новости
Бизнесмен Олег Дерипаска
Переезд из-под тени британской короны: Дерипаска увез деньги в Калининград
Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде
Американский Федрезерв испугался золотого стандарта
Фрагмент фрески Жизнь Вашингтона, созданной Виктором Арнаутовым
США закрашивают свою историю. И заодно прогресс
Лента
новостей
Подозреваемый Константин Вавилов. Стоп-кадр оперативного видео
В Башкирии заживо сожгли пару: женщина дала показания перед смертью
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400
Работа с пчелами в рамочном улье на пасеке
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Корона императрицы Анны Иоановны во время пресс-показа выставки Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
Домонгольская икона и 300-летний холодильник: выставка в Музеях Кремля
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Москитная сетка
"Люди в шоке": мать затравили из-за необычного вида ее ребенка
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Телемост прошел между Россией и Украиной
Смертельная схватка белых акул попала на видео
Смертельная схватка белых акул попала на видео
Панорама Катании
Секреты итальянской dolce vita. Свидание с Сицилией
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
Лента новостейМолния