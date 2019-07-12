Пестрые "рыбки", остров любви и бесконечность: победители Drone Awards 2019

Гран-при завоевал Яцек Денека (Jacek Deneka), его кадр под названием "Стайка разноцветных рыб" стал "Фотографией года" по версии Drone Awards 2019.
Гран-при завоевал Яцек Денека (Jacek Deneka), его кадр под названием "Стайка разноцветных рыб" стал "Фотографией года" по версии Drone Awards 2019.
В номинации "Природа" победу праздновал Иеремиас Гедек (Jeremiasz Gądek). Жюри отметило его снимок "Остров любви".
В номинации "Природа" победу праздновал Иеремиас Гедек (Jeremiasz Gądek). Жюри отметило его снимок "Остров любви".
В номинации "Город" лучшим признали фото Джорджа Стейнмеца (George Steinmetz), где запечатлен алжирский город-крепость Бени-Исуен.
В номинации "Город" лучшим признали фото Джорджа Стейнмеца (George Steinmetz), где запечатлен алжирский город-крепость Бени-Исуен.
Лучшим абстрактным кадром стала "Бесконечность" Марка ле Корну (Marc Le Cornu).
Лучшим абстрактным кадром стала "Бесконечность" Марка ле Корну (Marc Le Cornu).
В номинации "Люди" жюри отдало победу "Цветам на воде" Кхана Фана (Khanh Phan).
В номинации "Люди" жюри отдало победу "Цветам на воде" Кхана Фана (Khanh Phan).
В категории "Дикая природа" лучшим оказалось фото тюленей на льдине Флориана Леду (Florian Ledoux).
В категории "Дикая природа" лучшим оказалось фото тюленей на льдине Флориана Леду (Florian Ledoux).
"После снежного шторма" ХоСона (JoSon) — победитель в номинации "Спорт".
"После снежного шторма" ХоСона (JoSon) — победитель в номинации "Спорт".