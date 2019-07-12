Пестрые "рыбки", остров любви и бесконечность: победители Drone Awards 2019

Жюри конкурса Drone Awards 2019, посвященного аэросъемке, подвело итоги. К участию принимали кадры, сделанные с летательного аппарата: самолета, дрона, воздушного шара, парашюта или даже воздушного змея. Награды присуждали в категориях "Природа", "Люди", "Абстракция", "Спорт", "Город". Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.