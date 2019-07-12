Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T13:18Z
https://ria.ru/20190712/1556458088.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/45/1553414586_0:108:3257:1940_1036x0_80_0_0_2028ce44b453b8c91f2a007bdf900079.jpg
РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московским промпредприятиям предоставят льготные займы на благоустройство

Вчера, 13:18
61
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Московские предприятия промышленности и науки смогут получить льготные займы на благоустройство в размере до 100 миллионов рублей от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП).

"Сегодня в столице реализуется масштабная программа по редевелопменту и благоустройству индустриальных зон. На данный момент уже более 150 организаций промышленности и науки заявили о своем желании принять участие в работах по благоустройству прилегающих к ним территорий. Инвестиционные займы станут эффективной мерой поддержки для таких предприятий. Льготная ставка инвестиционного займа составит 2% годовых, сумма – от 5 до 100 миллионов рублей. При этом объем заемных средств не должен превышать 70% от суммы всех затрат на проект", – сказал руководитель департамента Александр Прохоров.

По данным пресс-службы, на средства целевого займа, полученного в фонде, столичные предприятия смогут отремонтировать элементы внешнего благоустройства территорий (заборы, ограждения, покрытия, освещение и т.д.), а также провести ремонт и реставрацию фасадов зданий, строений или сооружений на своей территории.
Сегодня на территории Москвы действует 650 крупных и средних предприятий в сфере промышленности, в том числе 49 промышленных комплексов и одна особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва". На предприятиях Москвы работает порядка 700 тысяч горожан, напомнили в пресс-службе.
000000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: Верхневолжье введет новую систему пассажирских перевозок
РИА
Новости
Рост экономики
В Подмосковье объем инвестиций вырос на 22% за год
Москва
Московские производители провели на ИННОПРОМе сотни встреч с закупщиками
Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский
Замглавы Кубани о реализации нацпроектов: легких побед не будет
Лента
новостей
Зажжение газовой конфорки
Владимирские потребители задолжали "дочке" "Газпрома" 2,9 млрд рублей
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев
Гурьев: компании должны руководствоваться принципами устойчивого развития
В больнице
Липецкие власти оснастят Тербунскую ЦРБ современным медоборудованием
Буровая установка в Красноярском крае
Россия в июне снизила перевыполнение обязательств по сделке ОПЕК+ до 14%
Ветряные электростанции в Крыму
"Ъ": поддержка зеленой энергетики может обойтись почти в триллион рублей
Александр Гусев
Власти Воронежской области заинтересованы в сотрудничестве с ВТБ
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Visa намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Минниханов рассказал о финансировании нацпроектов в Татарстане
Бюджет Воронежской области исполнили с рекордным профицитом
Бюджет Воронежской области исполнили с рекордным профицитом
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот включил Ульяновск в программу "деловой проездной"
Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах
Энергоснабжение потребителей после пожара у ТЭЦ в Мытищах идет без перебоев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния