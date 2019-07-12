Московским промпредприятиям предоставят льготные займы на благоустройство

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Московские предприятия промышленности и науки смогут получить льготные займы на благоустройство в размере до 100 миллионов рублей от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП).
"Сегодня в столице реализуется масштабная программа по редевелопменту и благоустройству индустриальных зон. На данный момент уже более 150 организаций промышленности и науки заявили о своем желании принять участие в работах по благоустройству прилегающих к ним территорий. Инвестиционные займы станут эффективной мерой поддержки для таких предприятий. Льготная ставка инвестиционного займа составит 2% годовых, сумма – от 5 до 100 миллионов рублей. При этом объем заемных средств не должен превышать 70% от суммы всех затрат на проект", – сказал руководитель департамента Александр Прохоров.
По данным пресс-службы, на средства целевого займа, полученного в фонде, столичные предприятия смогут отремонтировать элементы внешнего благоустройства территорий (заборы, ограждения, покрытия, освещение и т.д.), а также провести ремонт и реставрацию фасадов зданий, строений или сооружений на своей территории.
Сегодня на территории Москвы действует 650 крупных и средних предприятий в сфере промышленности, в том числе 49 промышленных комплексов и одна особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва". На предприятиях Москвы работает порядка 700 тысяч горожан, напомнили в пресс-службе.