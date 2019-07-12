Московским промпредприятиям предоставят льготные займы на благоустройство

"Сегодня в столице реализуется масштабная программа по редевелопменту и благоустройству индустриальных зон. На данный момент уже более 150 организаций промышленности и науки заявили о своем желании принять участие в работах по благоустройству прилегающих к ним территорий. Инвестиционные займы станут эффективной мерой поддержки для таких предприятий. Льготная ставка инвестиционного займа составит 2% годовых, сумма – от 5 до 100 миллионов рублей. При этом объем заемных средств не должен превышать 70% от суммы всех затрат на проект", – сказал руководитель департамента Александр Прохоров.