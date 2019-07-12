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РИА Новости

Новый президент Литвы заявил о сохранении курса на сближение с ЕС и США

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа в своём избирательном штабе в Литве
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа в своём избирательном штабе в Литве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВИЛЬНЮС, 12 июл - РИА Новости. Вступивший в должность президент Литвы Гитанас Науседа заявил о планах сохранить курс страны на углубленную евро-атлантическую интеграцию и тесные отношения с ЕС и США, передает Sputnik Литва.
"Наш стратегический курс должен оставаться твердым и последовательным - более углубленная евро-атлантическая интеграция и тесные отношения как с Европейским союзом, так и с США", - приводит агентство слова Науседы во время торжественной речи в парламенте.
Литовский лидер подчеркнул важность развития отношений и с соседними странами - Польшей, Латвией и Эстонией. Науседа рассчитывает, что вместе с соседями Литва будет добиваться "энергетической независимости" и отстаивать свои интересы в ЕС и НАТО, добавляет Sputnik.
Как отмечает агентство, в своем выступлении президент выделил пять ключевых показателей, которые станут критериями оценки работы правительства страны и всех политических сил. По его словам, необходимо сократить неравенство в доходах, увеличить налоговые поступления в бюджет с сегодняшних 30% до 35% ВВП, сократить разрыв между регионами, эффективно использовать средства в ЕС и работать над улучшением качества образования.
Вчера, 12:20
Президент Литвы вступил в должность
Науседа подчеркнул необходимость укреплять безопасность, поддерживая финансовые обязательства в системе национальной обороны, вкладывая средства в оборонные мощности, увеличивая численность регулярных войск и расширяя активный резерв и количество граждан, готовых защищать государство, пишет Sputnik.
В своей речи к народу республики литовский президент призвал к единству нации. "Раздробленность, гнев, постоянное противостояние, конфликт - все это отнимает драгоценное время, которое мы могли и должны посвятить созданию и укреплению Литвы, и подрывает доверие к государству. Необузданная конкуренция разделяет нас на вражеские лагеря и заводит нас в тупик, где невозможно договориться ни о стратегических целях страны, ни о способах их реализации", - отметил Науседа.
В пятницу экономист Науседа принес присягу в парламенте и вступил в должность президента Литвы.
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