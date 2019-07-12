Гурьев: компании должны руководствоваться принципами устойчивого развития

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Принципы устойчивого развития должны стать руководящими не только для компаний химической отрасли, но и совершенно универсальной директивой для развития в любой индустрии, заявил генеральный директор одного из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений - группы ФосАгро Андрей Гурьев.
"Каждая компания должна рассматривать свою деятельность через эту призму, ставить эти принципы в центр средне- и долгосрочной стратегий развития. Сообща работать над достижением целей устойчивого развития необходимо уже сейчас, через десять или даже пять лет уже будет слишком поздно. Это наш долг перед поколениями, которые придут нам на смену", - сказал Гурьев, выступая в Париже на встрече мировых лидеров химии, организованной на полях 47-ого Всемирного химического конгресса Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК).
Гурьев напомнил, что в стратегии развития ФосАгро до 2025 года, принятой Советом директоров компании в марте этого года, приверженность принципам устойчивого развития заявлена в качестве основополагающего элемента.
"Эти принципы являются для нас не просто словами, а неотъемлемой частью и основой текущей деятельности", - отметил генеральный директор ФосАгро, слова которого цитирует пресс-служба компании.
Генеральный директор ФосАгро отметил, что залогом продвижения на пути к большинству целей устойчивого развития является инновационная деятельность.
"Благодаря постоянным инвестициям в НИОКР, расширение производства с применением наилучших доступных технологий и повышение его эффективности (почти 200 миллиардов рублей за последние пять лет) при ежегодном вкладе в размере 2,5 миллиарда рублей в развитие образования, медицины, спорта, молодежной и социальной политики в регионах присутствия, ФосАгро создает достойные условия труда и вносит вклад в рост экономики, устойчивое развитие городов и доступность качественного образования", - сказал Гурьев.
Также ФосАгро инициировала и реализует совместную с ЮНЕСКО и ИЮПАК грантовую программу для молодых ученых в области химии "Зеленая химия для жизни", чем активно поощряет инновации и вносит вклад в выстраивание партнерства в интересах устойчивого развития.
Всего ФосАгро оказывает непосредственное содействие достижению десяти из семнадцати целей устойчивого развития, обозначенных ООН.