Гурьев: компании должны руководствоваться принципами устойчивого развития

"Каждая компания должна рассматривать свою деятельность через эту призму, ставить эти принципы в центр средне- и долгосрочной стратегий развития. Сообща работать над достижением целей устойчивого развития необходимо уже сейчас, через десять или даже пять лет уже будет слишком поздно. Это наш долг перед поколениями, которые придут нам на смену", - сказал Гурьев, выступая в Париже на встрече мировых лидеров химии, организованной на полях 47-ого Всемирного химического конгресса Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК).