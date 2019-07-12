Путин подтвердил Аббасу готовность способствовать переговорам с Израилем

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом подтвердил готовность России продвигать мирный процесс, включая возобновление переговоров Палестины и Израиля, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена готовность России и впредь предпринимать шаги по продвижению мирного процесса, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров в целях достижения взаимоприемлемых решений. Палестинский лидер выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению", - говорится в сообщении.