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РИА Новости

Путин подтвердил Аббасу готовность способствовать переговорам с Израилем

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом подтвердил готовность России продвигать мирный процесс, включая возобновление переговоров Палестины и Израиля, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждена готовность России и впредь предпринимать шаги по продвижению мирного процесса, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров в целях достижения взаимоприемлемых решений. Палестинский лидер выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что литеры также затрагивали актуальные темы двустороннего сотрудничества с акцентом на наращивание связей в гуманитарной сфере. Кроме того, стороны условились о продолжении контактов.
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