В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Представители G7 напомнили, что избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от попыток накладывать запреты на любых участников законодательного процесса.
"Стремление к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом. В тоже время, по нашему убеждению, сегодняшняя ситуация в Украине не сравнивается с той, что имела место после Революции достоинства", - говорится в заявлении послов в Twitter.
Ранее Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, в том числе Порошенко. В пятницу украинский лидер зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект.