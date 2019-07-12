В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.

Представители G7 напомнили, что избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от попыток накладывать запреты на любых участников законодательного процесса.

"Стремление к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом. В тоже время, по нашему убеждению, сегодняшняя ситуация в Украине не сравнивается с той, что имела место после Революции достоинства", - говорится в заявлении послов в Twitter