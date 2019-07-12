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РИА Новости

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Вчера, 13:04
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КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Представители G7 напомнили, что избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от попыток накладывать запреты на любых участников законодательного процесса.
"Стремление к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом. В тоже время, по нашему убеждению, сегодняшняя ситуация в Украине не сравнивается с той, что имела место после Революции достоинства", - говорится в заявлении послов в Twitter.
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Ранее Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, в том числе Порошенко. В пятницу украинский лидер зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект.
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Реакция на события на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
раз запад критикует значит правильно поступил, молодец, начинает понимать что игрушки закончились, ещё бы стрелять перестали...
12 июля, 15:07
Сергей Коновалов
1300001
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