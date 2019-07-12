В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Латакия – один, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Хама – девять, Идлиб – два, Латакия – один", - говорится в сообщении.