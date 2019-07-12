В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Латакия – один, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Хама – девять, Идлиб – два, Латакия – один", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, изменилось и достигло - 2532. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним - 234.