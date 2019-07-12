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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкНабережная реки Оронт в городе Хама
Набережная реки Оронт в городе Хама
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Набережная реки Оронт в городе Хама. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Латакия – один, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Хама – девять, Идлиб – два, Латакия – один", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
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В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, изменилось и достигло - 2532. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним - 234.
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Война в СирииСирия
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