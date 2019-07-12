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РИА Новости

В Пекине назвали визит главы Тайваня в США вызовом принципу "одного Китая"

Вчера, 13:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан назвал поездку главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США попыткой бросить вызов принципу "одного Китая" при помощи внешних сил, сообщает газета China Daily.
Как сообщило ранее Центральное информационное агентство Тайваня, Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк 11 июля. Она проведет в США четыре дня, затем посетит дружественные страны Карибского региона и на обратном пути проведет два дня в Денвере.
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По словам представителя канцелярии по делам Тайваня, Цай Инвэнь и Демократическая прогрессивная партия Тайваня преследуют свои личные интересы и пытаются с помощью внешних сил бросить вызов принципу "одного Китая", что серьезно вредит стабильности региона Тайваньского пролива.
"Никакая сила не должна недооценивать наши возможности и решимость в том, что касается защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Руководство Демократической партии не считается с судьбой жителей Тайваня"- цитирует газета слова Ма Сяогуана.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Цай ИнвэньТайваньКитайСШАВ мире
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