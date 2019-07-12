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РИА Новости

Эксперт: идея запрета уничтожения изъятых продуктов требует проработки

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Брянской области / Перейти в фотобанкУничтожение санкционной продукции в России
Уничтожение санкционной продукции в России
© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Брянской области
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Идея о запрете уничтожения продуктов, которые пригодны для употребления, хорошая, но на данный момент непроработанная, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
В пятницу вице-премьер РФ Алексей Гордеев, комментируя идею запрета уничтожения продуктов, которые пригодны для употребления, сказал, что, на его взгляд, уничтожать продукты питания неправильно, и надо подумать, как можно использовать их по назначению, оценив качество.
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"Инициатива хорошая, но на данный момент непроработанная. Необходимо понять, как будут проводиться лабораторные анализы и кем конкретно осуществляться контроль за дальнейшей отправкой в переработку, в зависимости от того, на какие цели такая продукция пойдет", - сказал в свою очередь Березнюк.
Он подчеркнул, что особенно это касается продукции животного происхождения, поскольку в этом случае имеют место риски занесения африканской чумы свиней (АЧС) и возникновения новых вспышек на территории РФ.
С инициативой запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления, в начале июня выступил Роспотребнадзор. Позже аналогичную рекомендацию правительству дал Совет по правам человека при президенте РФ - запретить захоронение и уничтожение пригодных в пищу продуктов питания, а также обеспечить возможность производителям и ритейлерам передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели.
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Популярные комментарии
Хорошо один товарищ написал: "запретить российскому правительству накладывать политические санкции на продукты питания". Уничтожать продукты питания в стране, где половина населения недоедает - кощунство. Накладывайте аналогичные санкции, если уж совсем невтерпёж. Где ваш хвалёный зеркальный ответ?
12 июля, 13:31
МПМитрофан Патриотов
2000002
вообще это бред и дикость полная - уничтожать ПРОДУКТЫ! Да отдайте уже их тогда-уж в детские дома бесплатно, чем уничтожать. А то...у нас чиновники только и думают, как принять популистские решения. направленные против своего-же народа. А думаете, они сами-то отказались что-ли от употребления этих санкционных продуктов?)))
12 июля, 14:07
Igor-rus Igor-rus
2000000
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