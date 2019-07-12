Эксперт: идея запрета уничтожения изъятых продуктов требует проработки

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Идея о запрете уничтожения продуктов, которые пригодны для употребления, хорошая, но на данный момент непроработанная, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

В пятницу вице-премьер РФ Алексей Гордеев, комментируя идею запрета уничтожения продуктов, которые пригодны для употребления, сказал, что, на его взгляд, уничтожать продукты питания неправильно, и надо подумать, как можно использовать их по назначению, оценив качество.

"Инициатива хорошая, но на данный момент непроработанная. Необходимо понять, как будут проводиться лабораторные анализы и кем конкретно осуществляться контроль за дальнейшей отправкой в переработку, в зависимости от того, на какие цели такая продукция пойдет", - сказал в свою очередь Березнюк.

Он подчеркнул, что особенно это касается продукции животного происхождения, поскольку в этом случае имеют место риски занесения африканской чумы свиней (АЧС) и возникновения новых вспышек на территории РФ.