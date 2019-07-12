В Госдуме прокомментировали деятельность "Всемирного конгресса украинцев"

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Канадская неправительственная организация "Всемирный конгресс украинцев", признанная в РФ нежелательной, пытается сформировать националистические настроения у выходцев с Украины, прибегая в том числе к информационным атакам, заявил первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного конгресса украинцев". Как рассказали в ведомстве, данное решение направлено в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Позднее министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры.

"На территории Российской Федерации работают различные землячества, ассоциации украинцев, проживающих в РФ. Они постоянно подвергаются информационным атакам и получают в социальных сетях сообщения от "Всемирного конгресса украинцев", активно работающего со всем украинцами, которых разбросало по всему миру, и формирующего у них националистические и шовинистические настроения", - сказал Водолацкий РИА Новости.

С точки зрения депутата, организация наносит ущерб безопасности России. "Их ненависть и злоба за эти годы накопились, они стараются это негативное отношение к России и ее мирным инициативам исказить в том числе историю Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому эта организация наносит ущерб безопасности нашего государства, и Генпрокуратура приняла правильное решение, хотя его нужно было принять ещё лет десять назад", - сказал парламентарий.