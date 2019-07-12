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РИА Новости

Житель Архангельска получил 15 лет колонии за убийство годовалой девочки

Вчера, 12:36
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Житель Архангельска осужден на 15 лет колонии строгого режима за убийство годовалой дочери своей сожительницы в 2018 году, сообщается на сайте СК РФ.
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю Архангельской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
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Установлено, что в период с вечера 6 апреля до утра 7 апреля 2018 года подсудимый нанес годовалой дочери сожительницы не менее одного удара твердым тупым предметом в живот. В результате травмы с разрывом внутренних органов ребенок погиб.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, мать убитого ребенка получит от подсудимого два миллиона рублей за моральный и имущественный ущерб.
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