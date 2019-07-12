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РИА Новости
Тверская область

Руденя: Верхневолжье введет новую систему пассажирских перевозок

Вчера, 12:34
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© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 12 июл – РИА новости. В следующем году в Тверской области будет запущена новая система пассажирских перевозок, которая, по мнению областного руководства, позволит навести порядок в сегменте в сегменте муниципального и межмуниципального общественного транспорта, сделать перевозки более комфортными, безопасными и удобными, сообщает пресс-служба областного правительства.
На первом этапе, в феврале 2020 года, новую систему планируется запустить на территории тверской агломерации – Твери и Калининского района, а затем распространить ее и на муниципалитеты области.

"Мы возвращаем систему, которая была привычна и понятна для всех. Это, в первую очередь, регулируемые тарифы с соблюдением всех льгот, никаких коммерческих цен на маршрутах общественного транспорта не предполагается. Тверская область не единственный регион, который выбрал модель пассажирских перевозок города Москвы, но, уверен, Верхневолжье станет одним из первых, где эта модель будет внедрена", - отметил губернатор области Игорь Руденя.

По информации пресс-службы, новая модель – это современные автобусы, прозрачная тарифная политика, контроль за перевозчиками, повышение экономической эффективности предприятий городского и межмуниципального транспорта, создание порядка тысячи рабочих мест для жителей Тверской области.
Для организации новой модели управления пассажирскими перевозками в Тверской области создается единый оператор – государственная компания. К ее функциям будет относиться планирование маршрутной сети и обновление подвижного состава, подготовка к проведению конкурентных процедур по заключению государственных контрактов с перевозчиками, контроль за соблюдением расписания и заявленных объемов перевозок, мониторинг пассажирских потоков и другие вопросы. Весь транспорт будет лицензирован и унифицирован, разработан корпоративный стандарт.
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В пресс-службе напомнили, что в обновлении транспортной системы Тверской области готова участвовать государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. На Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года было заключено соглашение, реализация которого позволит региону провести модернизацию транспортной инфраструктуры. Предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных автобусов и трамваев с использованием лизинговых механизмов. Также рассматривается вопрос реконструкции трамвайной сети в Твери.
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