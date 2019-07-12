ЦИК заверил списки кандидатов на довыборы в Госдуму от трех партий

Жеребьевка по распределению бесплатных площадей для агитации на выборах в Госдуму РФ

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ЦИК РФ заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутых тремя партиями по одномандатным избирательным округам на дополнительные выборы, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Выдвижение кандидатов на довыборах депутатов Госдумы началось 18 июня. ЦИК РФ ждет документы от кандидатов не позднее 13 июля. В окружные комиссии кандидаты от партии должны представить документы не позднее 23 июля.

На заседании ЦИК в пятницу комиссия заверила предлагаемые списки кандидатов, выдвинутых "Единой Россией", партиями "Патриоты России" и "Родина".

Утверждены также списки уполномоченных представителей партий.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут по четырем одномандатным округам. В нижней палате парламента сейчас остаются вакантными места от Свердловской, Новгородской, Орловской областей и Хабаровского края.