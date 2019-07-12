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РИА Новости

ЦИК заверил списки кандидатов на довыборы в Госдуму от трех партий

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖеребьевка по распределению бесплатных площадей для агитации на выборах в Госдуму РФ
Жеребьевка по распределению бесплатных площадей для агитации на выборах в Госдуму РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ЦИК РФ заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутых тремя партиями по одномандатным избирательным округам на дополнительные выборы, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Выдвижение кандидатов на довыборах депутатов Госдумы началось 18 июня. ЦИК РФ ждет документы от кандидатов не позднее 13 июля. В окружные комиссии кандидаты от партии должны представить документы не позднее 23 июля.
На заседании ЦИК в пятницу комиссия заверила предлагаемые списки кандидатов, выдвинутых "Единой Россией", партиями "Патриоты России" и "Родина".
Утверждены также списки уполномоченных представителей партий.
Здание Государственной Думы в Москве
Вчера, 09:27
ЦИК не фиксирует нарушений в ходе кампании по довыборам в Госдуму
Дополнительные выборы в Госдуму пройдут по четырем одномандатным округам. В нижней палате парламента сейчас остаются вакантными места от Свердловской, Новгородской, Орловской областей и Хабаровского края.
Ранее ЦИК уже заверил предлагаемые списки кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва, выдвинутые Российской экологической партией "Зеленые", "Коммунистической партией Коммунисты России", "Партией пенсионеров", ЛДПР, КПРФ, партиями "Справедливая Россия" и "Яблоко", а также "Партией роста".
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ЦИКГосдума РФРоссияПолитика
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