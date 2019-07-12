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РИА Новости

На Урале завели дело на должника, который прятался от приставов в шкафу

Вчера, 12:23
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл - РИА Новости. Судебные приставы нашли в шкафу жителя Челябинской области, задолжавшего по алиментам более 250 тысяч рублей, также в отношении него было возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления ФССП России.
По данным пресс-службы, у жителя Еткульского района была задолженность по алиментам в размере более 250 тысяч рублей. За время ведения исполнительного производства судебные приставы Еткульского районного отдела применили к неработающему должнику меры принудительного исполнения, в том числе привлечение к административной ответственности. Позже было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), но, несмотря на заверения по телефону о своей явке на допрос, мужчина к дознавателю не пришел. Он объяснил, что внезапно заболел, и приставы пошли к нему домой.
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"Его брат сообщил, что Алексей (должник) отправился с визитом к подруге, туда же последовали и судебные приставы, пригласив участкового уполномоченного. Женщина, открыв дверь, пояснила, что гостей в доме нет… Вместе с полицейским обход дома совершал и судебный пристав, особое внимание было уделено шкафу. Из ловушки, казавшейся укрытием, должнику пришлось выбраться, его доставили в отдел, и провели допрос", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что в настоящее время уголовное дело в отношении жителя направлено прокурору, после утверждения обвинительного заключения его рассмотрит суд. Максимальная мера наказания за преступление, предусмотренное статьей 157 УК РФ, - один год лишения свободы, добавляется в сообщении.
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Федеральная служба судебных приставов РФЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
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