На Урале завели дело на должника, который прятался от приставов в шкафу

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл - РИА Новости. Судебные приставы нашли в шкафу жителя Челябинской области, задолжавшего по алиментам более 250 тысяч рублей, также в отношении него было возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления ФССП России.

По данным пресс-службы, у жителя Еткульского района была задолженность по алиментам в размере более 250 тысяч рублей. За время ведения исполнительного производства судебные приставы Еткульского районного отдела применили к неработающему должнику меры принудительного исполнения, в том числе привлечение к административной ответственности. Позже было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), но, несмотря на заверения по телефону о своей явке на допрос, мужчина к дознавателю не пришел. Он объяснил, что внезапно заболел, и приставы пошли к нему домой.

"Его брат сообщил, что Алексей (должник) отправился с визитом к подруге, туда же последовали и судебные приставы, пригласив участкового уполномоченного. Женщина, открыв дверь, пояснила, что гостей в доме нет… Вместе с полицейским обход дома совершал и судебный пристав, особое внимание было уделено шкафу. Из ловушки, казавшейся укрытием, должнику пришлось выбраться, его доставили в отдел, и провели допрос", - говорится в сообщении.