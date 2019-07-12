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РИА Новости
Новое оружие России

Борисов: российские тральщики проекта 12700 превосходят зарубежные аналоги

Вчера, 12:20
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮрий Борисов
Юрий Борисов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Юрий Борисов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Российские корабли противоминной обороны проекта 12700 превосходят зарубежные аналоги, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
"Сегодня закладывается один из самых востребованных кораблей для ВМФ. Корабль обладает самыми лучшими характеристиками и превосходит по своим возможностям аналогичные корабли других стран", - сказал Борисов на "Средне-Невском судостроительном заводе", где в пятницу был заложен седьмой тральщик проекта 12700 "Анатолий Шлемов".
Вице-премьер заметил, что российский флот получает новые корабли, повышает свою боеспособность год от года, но гособоронзаказ не может постоянно расти.
"Перед нами стоит задача нарастить выпуск гражданской продукции. Эта работа началась. Уровень гражданской продукции в области судостроения год от года растет. Средне-Невский завод готов к этому вызову, к этой работе. За последние 10 лет завод коренным образом преобразился, динамически осваивает выпуск новой продукции", - сообщил Борисов.
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Корабль противоминной обороны проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 62 метра, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16 узлов, экипаж - 44 человека.
Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" передали ВМФ России в 2016 году. В конце 2018 года СНСЗ передал заказчику второй (первый серийный) тральщик проекта 12700 – "Иван Антонов". В разной степени готовности в эллингах завода находятся "Георгий Курбатов", "Яков Баляев" и "Петр Ильичев", а "Владимир Емельянов" был спущен на воду 30 мая.
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Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
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