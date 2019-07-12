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РИА Новости

В Кремле опровергли сообщения о финансировании итальянской партии "Лига"

Вчера, 12:17
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кремле видели сообщения о "российском финансировании" итальянской партии "Лига", из якобы подтверждающей это записи ничего не следует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее издание Buzzfeed опубликовало материал, в котором говорится, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос.
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"Здесь нечего комментировать. Действительно, мы в СМИ видели сообщение по Buzzfeed, мы также ознакомились, собственно, с распечаткой вот этой записи, из которой ничего не следует ровным счетом. Поэтому не видим повода вообще для комментария", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию.
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