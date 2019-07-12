В Кремле опровергли сообщения о финансировании итальянской партии "Лига"

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кремле видели сообщения о "российском финансировании" итальянской партии "Лига", из якобы подтверждающей это записи ничего не следует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Здесь нечего комментировать. Действительно, мы в СМИ видели сообщение по Buzzfeed, мы также ознакомились, собственно, с распечаткой вот этой записи, из которой ничего не следует ровным счетом. Поэтому не видим повода вообще для комментария", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию.